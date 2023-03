Instagram - Maak nu digitale fotoboeken met je vrienden

Als mensen je in een post taggen, dan komt die onder een tabblad te staan op je Instagram-profiel. Dat is al jaren zo. Nu heb je daar waarschijnlijk al een soort fotoboek met vrienden, maar dat staat allemaal door elkaar en is maar net afhankelijk van welke vriend je tagt. Instagram heeft nu een nieuwe optie waarbij je posts in een verzameling kunt opslaan en kunt delen met vrienden.

Collaborative Collection Het is een beetje zoals de Story-bolletjes die je kunt aanmaken, waarbij je bepaalde Story-posts kunt plaatsen, maar dan is het nu gedeeld en kunnen anderen er ook posts inzetten. Het wordt ook wel een ‘collaborative collection’ genoemd, een collaborative collectie dus. Wij prefereren toch het woord fotoboek. Sowieso jammer dat Instagram het niet zo noemt: de app wordt door diverse generaties gezien als een soort modern fotoboek, dit voegt een zeer gewenste, extra dimensie toe. Je kon eerder ook al collecties maken op Instagram. Een idee waardoor Instagram al wat meer begon te lijken op Pinterest, omdat je bijvoorbeeld allemaal bruiloftsposts in een collectie kunt zetten of allemaal foto’s van je kat. Nu kun je die dus ook met vrienden delen, waardoor zij hun plaatjes erin zetten. Het leuke is dat je dan de mooiste, meest memorabele kiekjes van bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantie bij elkaar hebt staan. Immers zijn dat de kiekjes die vaak Insta-waardig zijn.

Fotoboek op Instagram Je kunt posts vanuit verschillende plekken binnen Instagram toevoegen. Denk aan de Explore-pagina, de feed en zelfs DM’s. Je kunt een collectie maken en die met maximaal 250 mensen delen. Je geeft je verzameling ook een naam, zodat mensen weten waar ze naar kijken. Je komt in dat menu terecht als je het bookmark-logo aantikt rechtsbovenin de post die je wil bewaren. Je kunt dan kiezen voor een nieuwe collaborative collection en vrienden toestaan zich bij de collectie te voegen. Dit kan ook binnen een chat. Let wel op: vrienden kunnen de foto’s uit de collectie ook verwijderen. Het fijne is dat bepaalde privacyregels wel blijven staan. Dus als je bijvoorbeeld een post deelt vanuit een account dat privé is, dan zien alleen de mensen die vrienden zijn met dat profiel de post. Mensen die geen vrienden zijn, zien die specifieke foto niet. Het is dus ook nog eens een vrij veilig fotoboek. Toch tof om op die manier bijvoorbeeld je concerten, je uitjes, je vakanties of je hilarische woordgrappen met je vrienden te delen. En, jouw vrienden ook met jou, zonder dat de hele wereld ervan kan meegenieten. Ben je juist niet meer zo van Instagram met al zijn functies, dan kun je ook Hipstamatic proberen, wat meer het oude Insta is.