​Klanten aantrekken op Instagram: zo pak je dat aan

Instagram telt meer dan 1 miljard maandelijks actieve gebruikers en dat betekent dat er genoeg publiek is om te bereiken. Maar hoe zorg je dat je dat publiek ook daadwerkelijk bereikt?

Maak een mooi en professioneel profiel Als mensen straks je posts zien, dan zijn ze waarschijnlijk benieuwd naar welk bedrijf er achter zit. Dat betekent dat ze doorklikken naar je profiel. Zorg dus ten eerste dat je profiel er tiptop in orde uitziet. Zorg voor een duidelijke profielfoto van je logo in hoge resolutie, zorg dat de informatie klopt en volledig is en laat vooral zien waar jouw merk voor staat.

Maak gebruik van URL-stickers en de link in je bio Vroeger moesten mensen altijd in Stories verwijzen naar de ‘link in bio’, waarbij ze het biootje van hun profiel moesten voorzien van een verse URL. Nu hoeft dat niet per se meer, want je kunt nu URL-stickers gebruiken in je Stories. Hier kun je heel direct een URL onder zetten naar bijvoorbeeld een productpagina van je bedrijf. Mensen die dus in je Stories een artikel zien dat ze interessant vinden, hebben ze binnen een druk op de knop gevonden (en hopelijk dus net zo snel gekocht).

Kies je hashtags aandachtig Als je iets op je timeline zet, denk er dan altijd aan om een aantal hashtags te gebruiken. Vraag bijvoorbeeld aan vrienden, familie en klanten waarop zij zouden zoeken naar jouw merk. Bedenk ook zelf welke synoniemen er zoal zijn voor het product dat je biedt en zorg dat je ook die toevoegt als hashtag. Er kunnen maximaal 30 hashtags in een post, dus je kunt vrij veel hashtags kwijt in de hoop dat zoekende mensen je weten te vinden.

Zoek een format dat bij je merk past Als je de ene keer het ene filter over je post doet en dan weer een heel andere, of als je de ene keer een video doet, die er weer heel anders uitziet dan een foto die je een dag later plaatst, dan wordt het moeilijker voor mensen om je merk te herkennen. Hoewel je zelf heel vaak je merk, je product en je post ziet, is dat niet zo vanzelfsprekend als het gaat om (potentiële) klanten. Vergeet dat niet en kies steeds weer voor de herkenbare zelfde filters. Je kunt wel het ene moment een video plaatsen en dan weer een foto, maar je zal wel ook in die content zoveel mogelijk één stijl moeten aanhouden om op te vallen.

Bedenk welke doelgroep je wil aanspreken Kennen mensen je merk al, of moeten ze het nog leren kennen? Dat is een heel belangrijke vraag, want die heeft alles te maken met hoe jij je aanbod presenteert. Iemand die je merk nog niet kent, moet misschien meer geteased worden of juist meer uitleg krijgen, terwijl mensen die al van je merk houden, bijvoorbeeld op een spannende manier nieuwe productinnovaties geteased willen krijgen.

Vergeet de captions niet Als je een post op Instagram maakt, dan ben je waarschijnlijk vooral bezig met wat er te zien is op de foto of in de video, maar waar ook zeker over na moet worden gedacht, dat zijn de captions. Zeker in een groot bedrijf moet er waarschijnlijk ook van verschillende managers groen licht worden gegeven voor welke tekst er bij een post komt te staan, dus het is slim om hier van tevoren over na te denken en niet pas op het postmoment zelf.

Zoek ambassadeurs voor je merk Of je deze mensen als fotomodel gaat gebruiken voor je eigen merk, of dat je een product aan iemand geeft die dit vervolgens op zijn of haar eigen Instagramkanaal zet: het is altijd goed om op zoek te gaan naar ambassadeurs. Het is niet voor niets dat de voor- en na-verhalen op Tell Sell de standaard zijn: mensen geloven het eerder als iemand anders het vertelt, dan het bedrijf zelf. Zeker in een wereld waarin heel gewone mensen toch duizenden, tienduizenden en zelfs miljoenen volgers weten te krijgen, kun je zulke mensen maar beter als ambassadeur hebben. Het liefst maak je ze zodanig fan dat ze uit zichzelf je product posten, al zijn de meeste influencers tegenwoordig slim genoeg om daar altijd geld voor te vragen.

Interactie op Instagram Vergeet tot slot ook niet dat het niet alleen gaat om zenden. Interactie is minstens net zo belangrijk, want wanneer mensen op social media iets vragen, is dat vaak omdat ze een product overwegen te kopen. Ook kunnen mensen op social media slechte verhalen over je product gaan delen, als ze menen dat ze niet worden gehoord. Zorg dus dat je veel aandacht besteedt aan de reacties van je (potentiële) klanten, zodat zij een persoonlijkere ervaring hebben, wat vaak uitmondt in meer succes.