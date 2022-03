​Geef mensen op Instagram eindelijk de credit die ze verdienen

Het is altijd een beetje onhandig om op Instagram te duiden wie iets voor je heeft gedaan. Deed je een fotoshoot, dan kun je de fotograaf wel taggen, maar je moet er dan zelf nog bijschrijven dat het een fotograaf is. Instagram komt nu met nieuwe mogelijkheden om dit soort creatievelingen te taggen.

Stel je voor, je hebt een video gemaakt voor je Instagram-kanaal. De kans is groot dat je dat niet alleen hebt gedaan. Iemand heeft het gefilmd, iemand heeft misschien je make-up gedaan en weer iemand anders heeft de muziek gezongen die je onder de video laat klinken. En dan is er ook nog de persoon die die muziek heeft geschreven of de songteksten heeft bedacht. Allemaal mensen die ook lof verdienen voor jouw video.

Instagram zegt: "Voor veel zwarte en ondervertegenwoordigde makers zijn credits een toegangspoort tot het opbouwen van een duurzame carrière als maker, terwijl culturele toe-eigening wordt tegengegaan en ervoor wordt gezorgd dat de wereld weet wie de cultuur drijft." Het is dus niet alleen voor mensen die met plezier met iemand hebben gewerkt en diegene de props wil geven die hij verdient, maar het is ook om mensen die andermans content delen waarin ze zelf helemaal geen rol spelen bewust te maken dat ze dit doen. Op zich mag het waarschijnlijk wel, maar je hoort dan wel een goede bronvermelding te doen. Dat wordt nu mogelijk.

Fotografen, filmmakers en make-upartiesten kunnen in hun handjes wrijven: Instagram geeft ze eindelijk meer credit. Tenminste, dat is natuurlijk wel aan de persoon die het Instagram-account runt. De nieuwe tag-opties zorgen dat fotografen, artiesten, schrijvers en andere makers makkelijker de credit kunnen krijgen die ze verdienen. Instagram zegt dat het vaak veel werk kost om een post mogelijk te maken en dat het graag ziet dat mensen erachter ook dat applaus verdienen.

Taggen op Instagram

Je kunt mensen de credit geven door iemand te taggen. Vervolgens kun je op ‘show profile category’ tikken om de rol toe te voegen. Een fijne toevoeging aan Instagram, dat de laatste tijd zowel positieve als minder positieve zaken toevoegt. Zo is het jammer dat het de tijdslimieten niet meer zo kort maakt, maar vrij lang. Tegelijkertijd is de mogelijkheid om linkjes toe te voegen via een URL-sticker juist weer wel heel welkom. In ieder geval is het positief voor makers dat ze nu hopelijk eerder op de hoogte worden gesteld als iemand hun content gebruikt.