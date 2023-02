​Discord is nu beschikbaar op PlayStation 5 voor bètatesters

Het is nog een testfase, maar het lijkt erop dat we heel dichtbij een lancering van Discord op PlayStation 5 zijn. De populaire chat-app voor gamers zit nu in de bètatest op die console en dat betekent meestal dat het niet lang duurt voordat de mogelijkheid wereldwijd wordt uitgerold. Dit is wat je eraan hebt.

Discord op PlayStation 5

Discord is een manier om te chatten of te ‘bellen’. Binnen Discord bestaan allemaal kanalen waar je lid van kunt worden en kunt praten over jouw hobbies. Dat hoeft niet altijd games te zijn, maar Discord is wel heel gaming-gericht. De bètatest is nu aan de gang in de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk. De komst van Discord gaat gepaard met variabele refreshrate-ondersteuning voor 1440 pixels en allerlei verbeteringen aan het dashboard voor meer overzicht.

De app werkt alleen niet op zichzelf: je moet accounts linken als je een Discord-call wil bijwonen en de mobiele app gebruiken om de gesprekken naar PlayStation 5 te zenden. Het voelt misschien wat vreemd om je telefoon te gebruiken in combinatie met je PlayStation, maar het werkt dus niet op een andere manier. Blijkbaar kan Discord op PS5 (of mag Discord op PS5) niet direct met een server communiceren, dat moet toch via mobiel gaan. Hopelijk wordt dit in de toekomst wel veranderd.