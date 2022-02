Eindelijk: de connectie tussen PlayStation Network en Discord

Sony heeft een goede dag: nadat het eerst al bekendmaakte dat het Bungie overnam, geeft het nu aan dat het een link mogelijk maakt met Discord. En dat is iets waar veel gamers lang op hebben moeten wachten.

Partnerschap PlayStation en Discord Discord schrijft: “In mei 2021 kondigden onze vrienden bij PlayStation een nieuw partnerschap met Discord aan. (...) Je dagdromen over vierkanten, driehoeken en cirkels die in de lucht dwarrelen, zijn voorbij, want het is waar: vanaf vandaag introduceren we geleidelijk de mogelijkheid om je PSN-account te koppelen vanuit Discord en je PlayStation 4- of PlayStation 5-spelactiviteit weer te geven in je gebruikersprofiel!“ Het gaat dus niet zozeer om een link om te streamen, maar vooral om te laten zien wat er allemaal aan spelactiviteit is op je PlayStation-profiel. Denk bijvoorbeeld aan wat je het laatst speelde. Het is op dit moment nog niet een heel uitgebreide functie, maar de eerste stappen zien er alvast goed uit.

PSN-ID toevoegen Zo is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om te zien welke trophies er allemaal op je naam staan. Wel kunnen andere gebruikers zien wat je op dat moment speelt en kun je je PSN-ID toevoegen aan je profiel op Discord. Zo kunnen andere mensen je toevoegen en afhankelijk van je instellingen alsnog zien wat je allemaal in je virtuele trofeeënkast hebt staan. Het is bovendien nog niet zeker dat de optie nu al op jouw Discord-account mogelijk is, want de mogelijkheid wordt nu uitgerold. Voor Amerikanen geldt dat het deze week komt, maar andere landen moeten waarschijnlijk nog tot volgende week wachten tot ze hun geliefde PlayStation-account kunnen linken aan hun Discord. Wil je alvast weten hoe je het voor elkaar krijgt? Je gaat hiervoor in Discord naar de gebruikersinstellingen (User Settings), connecties (connections) en dan tik je op het PlayStation-logo om dat account toe te voegen. Je moet dan nog even inloggen en de twee zijn aan elkaar gelinkt.

Pronken met je trophies Het zou tof zijn als er bijvoorbeeld een diepere integratie komt met de trophies, zodat je bij je avatar op Discord bijvoorbeeld je laatste trophie kunt tonen (of zelfs automatisch kunt laten updaten). Tegelijkertijd is het goed dat Discord de tijd neemt om de PSN-Discord-link mogelijk te maken, zodat het niet faalt en mensen afhaken. Niet dat mensen heel snel van Discord zullen afhaken, want de dienst heeft inmiddels 140 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Eerder schreven we al meer over wat Discord precies is, dus lees in dat artikel meer over deze belangrijke chat- en streamdienst voor gamers.