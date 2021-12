​Wat is Discord en waarom is het zo populair?

Gaming community

Het is niet toevallig dat Discord vooral binnen de gamecommunity groot is: het is ooit opgezet met als doel om een chatprogramma te bieden voor gamers. Vandaag de dag wordt het veel breder ingezet, mede door het coronavirus en hoe makkelijk het is om ermee te chatten in grote groepen. Discord lijkt in veel opzichten op Slack. Er is een groep (een server) en er zijn kanalen die je zelf kunt aanmaken en waar je dan over specifieke onderwerpen kunt chatten zoals de TMF-chatbox van vroeger. Je chat over het algemeen vaak met bekenden van je, maar er bestaan ook Discord-servers waarop grote groepen onbekenden met elkaar in gesprek gaan.

Zo’n server kan bijvoorbeeld de naam van een game hebben, zodat je met je vrienden die binnen jouw Discord-server actief zijn elkaar daar kunnen treffen als er een bepaalde game moet worden gespeeld. Sommige mensen gebruiken daarvoor WhatsApp, maar binnen Discord kun je makkelijker meer specifieke groepen aanmaken per game. Iemand die een bepaalde game niet speelt, wordt dan niet lastiggevallen met berichten over dat spel. Het is trouwens ook mogelijk om privéberichten naar één persoon te sturen, mocht je iemand even willen uitschelden in de privésferen nadat hij je onnodig afmaakte in de game.