​Drie grappige manieren om Clips van Slack in te zetten

Slack kennen we vooral als platform waarop je goed kan chatten en willekeurige gifjes in een groep kunt gooien door /giphy en dan een onderwerp te typen. Daarmee kun je net even wat meer vermaak toevoegen aan je werkchat en dat is zeker in thuiswerktijden soms best nodig. Maar, wat nog meer verbindt dan een gek gifje, dat is de nieuwe functie Clips.



Net doen alsof je wel in iemands tijdszone zit

Slack heeft Clips naar eigen zeggen vooral geïntroduceerd om het voor teams in andere tijdszones makkelijker te maken om te communiceren. Het is vaak erg lastig om videocalls te plannen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zeker als je iets hoognodig in de Nederlandse ochtend wil bespreken. Je zou er daarom voor kunnen kiezen om een video te maken waarin je net doet alsof iemand de video ziet op het moment dat hij gemaakt is, wat bij Amerikanen bijvoorbeeld is als ze slapen. Zet er bijvoorbeeld een speeldoosgeluidje onder en begin je video met: je ligt nu lekker te slapen, terwijl ik hard aan het werk ben. Geeft niet, ik vertel de update in een Headspace-achtige stem. Je moet die grap natuurlijk niet elke keer maken, maar één keer is best grappig, zeker nu Clips nog zo nieuw is.