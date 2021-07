Slack komt met audio belmogelijkheid genaamd Huddles

Slack Huddles

Huddles is niet zozeer bedoeld in plaats van wanneer je normaal zou bellen, het is juist bedoeld als een soort koffieautomaatpraat. Je kunt iemand even snel bellen om gewoon te vragen hoe het gaat, of een flauwe grap te maken. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om wel werkgerelateerde zaken te bespreken, maar veel mensen hebben die misschien liever ‘zwart op wit’ in Slack zelf staan. Toch kan even snel overleggen erg handig en snel gaan met Huddles, want je hoeft niet te wachten tot iemand iets heeft getypt, je hebt de conversatie direct.

Het is eventueel ook mogelijk om je scherm te delen in zo’n call, zodat je niet meer met zijn allen achter één monitor hoeft te staan en je dus gewoon de afstand kunt bewaren. Er moet namelijk nog steeds 1,5 meter afstand worden bewaard op kantoor. Even via een Huddle je scherm delen is wat dat betreft een stuk veiliger, en betekent dat je zowel met mensen die tegenover je zitten te werken als op honderden kilometers afstand allemaal hetzelfde kunt bekijken.