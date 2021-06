​‘s Avonds nog werken? Je kunt nu Slack-berichten klaarzetten

Een bericht inroosteren doe je door naast het verzendpijltje te klikken op het pijltje naar beneden. Let op: dit is een nieuwe knop, dus als je hem nog niet hebt, check dan of er al updates zijn. Je kunt ook kijken wat er gebeurt als je de verzend-knop lang ingedrukt houdt, want dat is hoe het werkt op mobiele apparaten.

Slack is al een lange tijd op de markt, dus het is wat ons betreft wat laat met de mogelijkheid, maar hij is zeer welkom. Het samenwerkingsplatform maakt het mogelijk om wel lekker te werken, maar tegelijkertijd te zorgen dat je collega’s niet middenin de nacht worden lastig gevallen met berichten die absoluut kunnen wachten tot de volgende dag.

Handig voor tijdzones

Lukt dat, dan krijg je het menu om een bericht te plannen. Je kunt dan voor een paar vooringestelde mogelijkheden kiezen, zoals ‘morgen om 09:00 uur’ of een aangepaste tijd die je zelf bepaalt. Zeker op Slack kan de timing essentieel zijn: je wil een bericht sturen dat relevant is. Zeker als je wil aangeven dat je iets al hebt opgepakt, dan wil je dat niet een half uur sturen nadat je collega normaliter start met werken: misschien heeft hij of zij het dan ook opgepakt.

Slack schrijft er zelf over: “Als je een belangrijk bericht wilt delen in Slack, maar het nog niet de beste tijd is om het te verzenden, kun je het plannen. Selecteer een datum en tijd in de toekomst en je kunt er zeker van zijn dat je bericht wordt verzonden. Het maakt niet uit of je dan achter je bureau zit of onderweg bent.” Wat Slack daarbij niet vermeldt, maar waar deze optie ook heel geschikt voor is, dat is voor als je met mensen werkt in andere tijdzones. Zo hoef je mensen niet uit hun bed te berichten, bijvoorbeeld tijdens werkuren die ons in Nederland heel normaal zijn. Slack had deze optie misschien wat eerder kunnen plannen op hun roadmap, maar we zijn voor de nachtrust van onze collega’s blij dat hij er nu is.

