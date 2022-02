​Sony koopt Destiny-maker Bungie voor 3,2 miljard euro

Sony koopt Bungie voor 3,2 miljard euro. Bungie is bekend van Destiny, maar maakte vroeger de Halo-franchise. Het regent gigantische overnames in de gamewereld deze januari, want de oorlog van streamingdiensten woedt hevig.

Grote overnames in de gamewereld

We schreven eerder al dat Take-Two Interactive 11,2 miljard euro overheeft voor FarmVille-maker Zynga en dat dat de grootste overname in de gamewereld was. Inmiddels is die allang overstemt door de overname van Activision Blizzard door Microsoft, voor 62 miljard euro. Nu is de overname van Bungie door Sony misschien niet zo’n grote als deze twee, maar hij is wel veelbetekenend.

PlayStation heeft altijd gezegd dat het niet mee wilde gaan in Microsofts vrij agressieve manier van doen: gamestudio’s kopen en zorgen dat de nieuwe games van die studio op de eerste dag van de release al meteen op de Xbox-abonnementsdienst Xbox Game Pass speelbaar is. Sony heeft wel eens gezegd dat het nooit voor zo’n manier van werken zou kiezen, maar misschien dat het toch van gedachten is veranderd.