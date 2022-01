​Microsoft koopt Call of Duty-maker Activision Blizzard

Microsoft koopt Activision Blizzard, het bedrijf achter onder andere Call of Duty en World of Warcraft, voor 62 miljard euro (70 miljard dollar). Wie dus dacht dat dé game-overname van 2022 die van Farmville’s Zynga zou zijn, die heeft het mis. Bovendien heeft Microsoft het goed geheim weten te houden. Hoewel, niemand had deze overname zien aankomen, gezien de reputatie van Blizzard.

Nu lijkt Microsoft een nieuwe troef in handen te hebben door Activision Blizzard over te nemen. Het bedrijf maakt wereldberoemde games die zelfs veel niet-gamers bij naam kennen, zoals Call of Duty en World of Warcraft. Wat games betreft is het een gouden greep van Microsoft: Tony Hawk, Candy Crush, Hearthstone, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Overwatch, Spyro en StarCraft zijn allemaal enorm geliefde titels die nu allemaal in de stal van Microsoft thuishoren.

Microsoft nam enkele jaren geleden al Bethesda over, dat ook veel succesvolle games maakt. Het bleek een gouden greep: de games van Bethesda konden hierdoor direct bij verschijning worden uitgebracht op Xbox-abonnementsdienst Xbox Game Pass . Iets dat voor een enorme toename in het aantal leden zorgde en wat de fans van Sony’s PlayStation zich achter hun oren liet krabben om toch over te stappen naar de Amerikaanse concurrent. Inmiddels heeft Xbox Game Pass maar liefst 25 miljoen abonnees.

Overname Activision Blizzard

Microsoft schrijft: ”Als team zijn we op een missie om het plezier en de gamecommunity uit te breiden naar iedereen op aarde. We weten allemaal dat gamen wereldwijd de meest levendige en dynamische vorm van entertainment is en we ervaren dagelijks de kracht van sociale verbinding en vriendschap die gamen mogelijk maakt. Terwijl we die missie nastreven, is het heel spannend om aan te kondigen dat Microsoft heeft ingestemd met de overname van Activision Blizzard.”

Het bedrijf bestaat uit een groot aantal studio’s: Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, en Treyarch. De kans is groot dat als je ooit een niet-Nintendogame hebt gespeeld, die bij Activision Blizzard vandaan kwam. Kortom, dit is ondanks het gigabedrag van Zynga direct de meest besproken game-overname van het jaar.