​Hoe Microsoft na al die jaren weer de overhand krijgt in games

De grootste reden dat Microsoft weer helemaal op de kaart staat waar het om games gaat, dat is Xbox Game Pass . Dit is een abonnementsvorm waarbij je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot een hele bieb aan games. In eerste instantie moest je die wel eerst downloaden, maar nu kun je ze ook streamen. Microsoft, dat ooit niet zo heel positief tegenover het internet stond, is inmiddels een van de machtigste en wijdverspreide bedrijven ter wereld als het om verbinding gaat.

Microsoft heeft een bijzondere geschiedenis als het om games gaat: het bewees niet altijd achter de rest aan te lopen door bijvoorbeeld nooit met een handheld te komen, maar tegelijkertijd heeft het vooral in het PlayStation 3/Xbox One-tijdperk echt wat laten liggen. Hierdoor werd er in Nederland veelvuldig gekozen voor Sony’s console, maar Microsoft lijkt zich een weg terug te hebben gevochten. Dit is hoe.

Om die reden is een dienst als Xbox Game Pass ook een hit: het heeft de infrastructuur toch al liggen voor bijvoorbeeld Office en Windows. Xbox Game Pass werkt bovendien niet alleen op Xbox-consoles, want je kunt het ook gebruiken op de PC. Sterker nog, Microsoft is van plan om de naam voor de PC-variant te wijzigen naar PC Game Pass. Daar kiest het voor omdat PC-gamers er wel eens van in de war raken wanneer iets Xbox als branding heeft.

Clouddienst

Maar Game Pass is niet zomaar succesvol geworden, immers is Stadia ook een clouddienst met een bieb aan games en heeft Sony ook PlayStation Now. Er is meer voor nodig. De grootste troef die Microsoft hier in handen heeft is waarschijnlijk het feit dat het diverse studio’s heeft gekocht, waaronder het gigantische Bethesda. Bovendien belooft het gamers dat de games van eigen studio’s meteen op de releasedag op de dienst te vinden zijn.

Kortom: je betaalt dan niet meer 60 euro voor je game, maar slechts je abonnementsgeld van 12 euro per maand, waarmee je direct toegang hebt tot de nieuwste releases. Dat is niet alleen leuk voor nieuwsgierige aagjes, maar ook voor mensen die willen voorkomen dat anderen een voorsprong op ze hebben in een game, alleen omdat ze hier eerder toegang toe hadden.