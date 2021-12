'PlayStation komt met nieuwe dienst in strijd met Xbox Game Pass'

Sony gaat een nieuwe gamedienst lanceren in strijd met de ‘Netflix van games’ van Microsoft: Xbox Game Pass . Iedereen had zijn ogen gericht op PlayStation Now, maar Sony blijkt een heel ander plan te hebben.

PlayStation Now

Bloomberg schrijft dat het gaat om een soort combinatie van PlayStation Now en PlayStation Plus, dit zijn twee abonnementen die al langere tijd bestaan op de console. PlayStation Plus is de manier om online games te kunnen spelen tegen anderen, waarbij je bovendien elke maand gratis games krijgt. PlayStation Now is een abonnement waarmee je tegen betaling toegang krijgt tot een hele bibliotheek aan games. Je kunt er zelf voor kiezen of je die games dan streamt of downloadt.

De nieuwe dienst is nu nog bekend onder de werktitel Spartacus en het zou in de lente van 2022 live moeten gaan. Het idee is dat je een maandelijks bedrag betaalt, waarbij je toegang krijgt tot een bibliotheek aan moderne en retrogames. Het zou een dienst zijn in plaats van PlayStation Now en Plus, wat eigenlijk ook wel logisch is. Plus en Now bestaan al langere tijd naast elkaar, wat bij sommige gamers wel eens voor verwarring zorgt. Bovendien passen de twee diensten goed bij elkaar, waardoor een samensmelting perfect zou zijn.