​Microsoft wil dat je games streamt, maar met mate

Cloudgaming bij Microsoft, je zou denken dat het er al was, maar dat is niet helemaal waar. Op zich heeft Xbox Game Pass Ultimate inderdaad wel al eerder cloudgaming geïntroduceerd, maar toen gold het alleen voor computers, smartphones en tablets. Nu heeft Microsoft aangekondigd dat cloudgaming ook naar Xbox Series X/S en Xbox One komt.

Gamen in de cloud Gamen in de cloud betekent dat je een spel in één keer kunt opstarten. Er is geen download nodig, geen disc, je kunt via je internetverbinding een game vanaf een server ergens ver weg een game laten weergeven op je console. De input, dus de knoppen die je indrukt, die worden op hun beurt weer naar die server gestuurd via je je internet en zo beïnvloed je het spel. Nvidia Shield en Google Stadia waren een van de eerste grote cloudgamingplatforms, maar we zien het inmiddels steeds meer. Microsoft doet ook mee. Je hebt er wel iets voor nodig, namelijk een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement dat je 12,99 euro per maand kost. Daarvoor kun je straks wel meer dan 100 games streamen op je Xbox-console van deze en de vorige generatie. Op zich heel tof, want het betekent straks ook dat je games die zijn gemaakt voor Xbox Series X kunt spelen op Xbox One.

Xbox Insiders Het plan van Microsoft is om cloudgaming beschikbaar te maken voor de consoles vanaf het feestdagenseizoen van dit jaar. Voor die tijd krijgen Xbox Insiders de kans om mee te doen aan de beta, zodat Microsoft nog de laatste feedback kan verzamelen en hopelijk kan doorvoeren voor de dienst echt live is. Klinkt allemaal goed, klinkt als een plan, maar wat opvalt in de communicatie van Microsoft is het volgende. Het geeft aan dat cloudgaming het summum is, omdat je je op die manier meteen kunt aansluiten bij vrienden die het spel al spelen. Je hoeft niets te downloaden, je vraagt alleen welke game, gaat naar Xbox Game Pass, drukt op het icoontje met het wolkje en ‘Play’ en je wordt zo de game ingeslingerd. Dat klopt en dat is ook hoe cloudgaming zou moeten werken. Echter gaat het vervolgens verder door te zeggen: je kunt ook kijken of een game wat voor je is, voordat je hem downloadt.



Xbox Game Pass Ultimate Dat is een beetje gek, want waarom zou je een game downloaden, als je hem in de cloud kunt spelen? Het klinkt alsof Microsoft liever niet heeft dat iedereen massaal begint te cloudgamen, terwijl je zou denken dat juist een IT-gigant als Microsoft, die overal datacenters heeft, het gemiddeld vrij makkelijk moet hebben met het verzorgen van servers en cloudverbindingen. Bovendien biedt het ook niet meteen de optimale beeldkwaliteit: je moet het doen met 1080p en 60 fps, wat uiteraard niet bepaald is waarvoor je je Xbox Series X koopt. Het is fijn om te zien dat Microsoft zijn horizon verbreedt waar het gaat om cloudgaming, want uiteraard ligt daar wel degelijk de toekomst van gaming. Het is alleen nog wel wat voorzichtig in hoe gamers ermee om moeten gaan.