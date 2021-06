​Xbox Series X-games spelen op Xbox One: het kan binnenkort

Op PlayStation 4 kun je alleen PlayStation 3-games spelen via een gamestreamingdienst Now. Daar is grote heisa om, want PlayStation Now kost geld, terwijl je ooit al voor die PlayStation 3-game hebt betaald. Kortom, er is nogal wat te doen rondom die backwards compatibility. Mensen vinden vaak dat ze recht hebben op ongelimiteerde toegang, wanneer ze eenmaal voor een game hebben betaald.

Er werd nogal een ding van gemaakt dat Xbox Series X zo geweldig backwards compatible is. Backwards compatible betekent dat je oude games kunt spelen op nieuwe consoles. Dus je kunt bijvoorbeeld op PlayStation 3 spellen spelen van PlayStation 2. Later werd dat minder: je kan op Xbox One slechts een deel van de Xbox 360-games spelen.

Hoe deze campatilibiteit precies in zijn werk gaat, dat is onbekend, maar Microsoft wil hiervoor xCloud inzetten. Immers is cloudgaming bedoeld om te zorgen dat je kunt gamen op allerlei platformen, maar dankzij servers en een goede internetverbinding toch dezelfde game-ervaring hebben als op een gloednieuwe console als Xbox Series X.

Hoe zit dat met forwards compatibility? Dit is natuurlijk een heel ander verhaal, want hiermee wordt een oude console niet geïntegreerd met een nieuwe console, maar juist andersom. Hierdoor wordt de end-of-life-cyclus van die console enorm verlengd. Waarom zou je immers je Xbox One wegdoen, als je er de exact zelfde spellen op kan spelen als op Xbox Series X?

xCloud helpt

Het is nog onbekend of xCloud wordt ingezet voor alle games die op Xbox Series X verschijnen. Waarschijnlijk niet, want Microsoft zal ook die consoles willen blijven verkopen. In ieder geval is het van plan om een game als Microsoft Flight Simulator op die manier naar Xbox One te brengen. Het moet ook wel: het zou namelijk dat spel al naar Xbox One halen, alleen heeft het die console heel sneaky uit de communicatie geschrapt. Het is dus een wat vreemde manier om deze ‘forwards compatibility’ te introduceren, maar aan de andere kant is het goed om te zien dat de game in ieder geval nog wel naar die console komt.

Tegelijkertijd is het geweldig om te zien dat Microsoft dit wel mogelijk wil maken op Xbox One. Het maakt het veel meer de moeite waard om nu nog een Xbox One te kopen, maar ook te verkopen. Heb je wel al een Xbox Series X gekocht, dan kun je waarschijnlijk een betere prijs vragen voor de Xbox One, die straks met xCloud bewijs dat het niet nog lang niet end-of-life is. Het is het begin van een nieuw leven, waarin je op een console uit 2013 de allernieuwste games uit 2021 kunt spelen.