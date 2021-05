Is Xbox One een flop geworden, of toch een succes?

We kunnen nu een half jaar genieten van Xbox Series X, maar op 21 mei 2013 werd Xbox One aangekondigd door Microsoft, z’n voorganger. Die console heeft zeker niet het meest makkelijke pad bewandeld, maar kunnen we ook spreken van een flop?

Xbox One Microsoft had met Xbox One plannen die misschien wel net even te vroeg waren voor gamers. Het duurde daardoor even voor mensen echt warmliepen voor de console. Bovendien had Xbox One een geduchte tegenstander in PlayStation 4, die maar liefst honderd euro goedkoper was (499 euro voor Xbox One, terwijl de adviesprijs van Sony’s console 399 euro was). Zeker in de beginfase van deze consoles, toen de oorlog echt aan was, heeft het Microsoft niet bepaald geholpen om een console te hebben die zoveel duurder was.Daar heeft het van geleerd, zien we overduidelijk bij de prijsverhoudingen van Xbox Series X en de vroege introductie van Xbox Series S. Het mooiste aan Xbox One is dat het een vechter is gebleken. Aan het begin was deze console niet zo heel interessant, maar toen mensen -en Microsoft- echt volop gebruik begonnen te maken van de online mogelijkheden, werd weer kristalhelder dat Xbox-baas Microsoft een IT-bedrijf is. Microsoft heeft nu eenmaal al een geweldige infrastructuur met servers en datacenters in elke hoek van de wereld, waardoor het voor dat bedrijf makkelijker is om een stevige online ervaring neer te zetten.



Online en streaming Microsoft zag namelijk al vroeg dat mensen steeds meer video streamden en dat steeds minder mensen interesse hadden in fysieke games: downloaden betekende vaak dat je op release eerder kon spelen. Vandaar dat het de Xbox One nog meer instak op de online ervaring en de combinatie mediabox en gameconsole. Ondertussen had Sony vechtlust. Het wilde laten zien dat het het ultieme gamebedrijf was. Dus terwijl Microsoft zijn nieuwe game-apparaat juist in de markt zette als iets wat meer was dan een game-apparaat, deed Sony het tegenovergestelde. PlayStation 4 was echt voor de gamers en ja, je kon er wel streamingdiensten op kijken, het gaat om de spellen. Niet alleen was de boodschap van Sony duidelijker en korter, waardoor hij veel makkelijker een groot publiek bereikte, de presentatie van Microsoft was erbarmelijk slecht. Het ging vooral over hoe je het als een televisie kon gebruiken, in plaats van een gameconsole. Het apparaat was minder krachtig dan Sony’s tegenhanger en Microsoft was offline gamen enorm in een verdomhoekje aan het duwen, door te zeggen dat er al een Xbox is voor offline spelen: Xbox 360. Zelfs backwards compatibility (het kunnen spelen van games van eerdere consoles) werd weggezet als iets voor mensen die in het verleden bleven hangen. Enerzijds pakte Microsoft wat betreft de aankondiging van Xbox One alles verkeerd aan, anderzijds wist het simpelweg zoveel meer dan gamers op dat moment konden behapstukken.

Te weinig goede games Er waren geen gewéldige exclusieve games op Xbox One en hij was langzaam. Grote, langverwachte titels als de Halo Masterchief Collection waren slecht speelbaar en dat frustreerde gamers, zeker omdat PlayStation-fans een dijk aan goede games te spelen hadden. Gelukkig was het tijd om het tij te keren toen Phil Spencer wat meer aan het roer kwam bij Xbox. Hij zorgde voor betere, exclusieve games, overnames en er werd zelfs een backward compatibility-programma geïntroduceerd dat goed werkte. De prijs ging omlaag en eigenlijk was Xbox One geworden wat het vanaf dag 1 had moeten zijn. Zeker toen Microsoft in 2017 met Xbox One X kwam, had de gamewereld een ander beeld van Microsoft. Het apparaat was een bakbeest, een hardwerkend bakbeest, dat bijna alle voorsprong van Sony in één klap deed wegvagen -qua specs en mogelijkheden-. Uiteraard kwam Sony met zijn eigen PlayStation 4 Pro. Toch wist Microsoft er een naadloze ervaring van te maken, door bijvoorbeeld goed gebruik te maken van de cloud voor savegames. Ook presteerde deze console enorm goed, waardoor we eigenlijk al een klein raampje hadden om uit te kijken naar de opvolger: Xbox Series X. Zeker toen het met het game-abonnement Xbox Game Pass kwam en cloudgaming introduceerde, was het pas echt duidelijk wat Microsoft al die jaren voor ogen had.

Voorprogramma van Xbox Series X Uiteindelijk zijn er 115 miljoen PlayStation 4's verkocht versus 48 miljoen Xbox Ones. Heeft Microsoft die console-oorlog verloren? Keihard. Maar het bedrijf is bepaald niet van het strijdtoneel verdwenen. Dankzij aanpassingen door de jaren heen is Xbox One niet volledig geflopt. Het heeft uiteindelijk door alle verbeteringen zelfs een geweldige brug geslagen naar Xbox Series X. Het is het voorprogramma geweest, waardoor Microsoft alsnog volop kan meedoen aan de consolewars. Nu maakt het gameconsoles die in eerste instantie bedoeld zijn voor gamers. En, minstens net zo belangrijk: die ook zo aan het publiek worden gepresenteerd.