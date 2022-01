​Uitgever GTA koopt FarmVille-maker Zynga voor 11,2 miljard euro

FarmVille

Zynga is vooral groot geworden door het aanbieden van games op Facebook, waarbij FarmVille de bekendste game is. Die titel, waarin je zelf een boer wordt en gewassen moet verbouwen en vee moet houden, is inmiddels alweer 12 jaar oud. Het startte allemaal in 2009 en veel mensen herkennen het spel vooral van Facebook omdat spelers vaak per ongeluk hun vriendenlijst bombardeerde met vragen rondom het bevruchten van dingen: “Laura could really use some help in fertilizing their crops in FarmVille!’ Liever niet.

Toch had Farmville enorm veel spelers. Had, want de originele game is in 2020 offline gegaan. Niet omdat het niet meer werd gespeeld, maar omdat veel mensen over waren op het nieuwe FarmVille 2. Sinds een paar maanden is zelfs FarmVille 3 uit, dus Zynga is nog lang niet van plan om met deze populaire franchise te stoppen. Al is het inmiddels niet meer een Facebook-spel dat door tachtig miljoen spelers wordt gedaan, maar een aparte app (die alsnog een grote schare fans heeft met 40 miljoen spelers).