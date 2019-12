Zynga is gehackt: 172 miljoen wachtwoorden gestolen

Gameontwikkelaar Zynga, bekend van Farmville en Words with Friends, is gehackt. Er zijn miljoenen accounts onveilig geworden en 172 miljoen wachtwoorden gelekt. De hack vond plaats in september, maar is deze week aan het licht gekomen.



Hack bij Zynga

Zynga heeft in september ook al bekendgemaakt te zijn gehackt, maar toen was nog niet duidelijk hoeveel accounts er de dupe waren. In die maand heeft een hacker, Gnosticplayers, aangegeven dat hij 218 miljoen records (gegevens) kon inzien. Of het er echt zoveel zijn, dat is niet helemaal duidelijk.

De website Have I Been Pwned maakte bekend dat er maar liefst 172.869.660 accounts zijn gehackt, waarbij vooral de wachtwoorden, gebruikersnamen en e-mailadressen zijn gestolen. Echter maakt Zynga ook gebruik van een link met Facebook, waardoor ook die identiteiten zijn gelekt, mogelijk met telefoonnummers.

Het kan zijn dat Have I Been Pwned niet over de complete informatie beschikt, waardoor zelfs die 172 miljoen accounts er in werkelijkheid meer kunnen zijn.