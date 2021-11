​2021: het jaar waarin het imago van Blizzard aan diggelen ging

Als je games van Blizzard speelt, dan weet je wat je kunt verwachten: ofwel enorm veel actie, ofwel een gigantische fantasiewereld waarin je uren kunt verdrinken. Die geweldige game-ervaringen zijn echter niet voor iedereen meer even fantastisch. Dat komt door de problemen binnen het bedrijf zelf. Er zou een enorme bro-cultuur zijn. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de corpsballencultuur in Nederland, maar dan iets minder kak en iets meer old boys network. Vrouwen trokken constant aan het kortste eind: ze kregen niet gelijk betaald voor hetzelfde werk en ze hadden te maken met volop seksuele intimidatie op de werkvloer. Bovendien had de kolfkamer helemaal geen slot en liepen daar regelmatig mannen naar binnen.

Activision Blizzard is een van de grootste gamebedrijven ter wereld, bekend van Call of Duty en World of Warcraft . Echter gaat het dit jaar maar weinig over games als het om Activision gaat: het imago van het bedrijf is verwoest door aantijgingen van ongezonde werkomstandigheden. En die gaan verder dan slechts crunchtime voor gamers.

Het maakt niet uit in welke functie de vrouwen zaten, want vrouwen uit allerlei lagen werden belaagd. Dit ging ook regelmatig gepaard met veel alcoholmisbruik en eindigde zelfs in een vrouwelijke medewerker die tijdens een werktrip zelfmoord pleegde. Een werktrip waarop ze met een mannelijke supervisor was en waarop hij seksuele artikelen die totaal ongepast waren had meegebracht, nadat de vrouw ook op de werkvloer al veelvuldig was lastiggevallen.

Uiteindelijk komt er van de voormalig Blizzard-topmannen een excuus aan de vrouwen die bij Blizzard werken. Ex-CEO Mike Morhaime schrijft dat het hem spijt dat hij ze zo in de kou heeft laten staan. “Alles waar ik voor dacht te staan is weggevaagd.” Serieuze taal, die gelukkig sneeuwbalde: ook andere topmensen maakten excuses voor de rol die zij speelden in de werkcultuur.

Dat viel allemaal niet in goede aarde bij de medewerkers: 2.000 (ex-)medewerkers zetten hun handtekening onder een interne brief waarin ze hun kritiek uitspraken over, wel, Blizzards kritische statement. Ze vonden de reactie een belediging en ze hadden er geen vertrouwen in dat het management de veiligheid van medewerkers boven zichzelf zouden plaatsen. Hierop kwam CEO J. Allen Brack met een reactie waarin hij aangaf graag met medewerkers om tafel te gaan (echter stapte hij een paar weken later op als ceo). Uiteindelijk kwam daar nog een mail overheen van een andere topmanager van het bedrijf waarin een iets minder vriendelijke toon klonk: alles zou compleet uit context zijn getrokken.

World of Warcraft in de retrohoek

Nu zul je misschien denken: ik wil gewoon games spelen, waarom moet ik dit hele verhaal lezen? Omdat dit verhaal wel degelijk invloed kan hebben op jouw gedrag. Zo kun je je afvragen of je geld wil investeren in bedrijven die zo omgaan met mensen. Het heeft echter ook alles te maken met de games. Zo ligt World of Warcraft dit jaar redelijk stil qua innovaties en dat komt door de rechtszaak. Zorgelijk, want dat is niet alleen kwalijk voor de gamers, maar ook voor het bedrijf zelf. Ondertussen zijn er namelijk veel andere games aan het groeien en bloeien, terwijl World of Warcraft zonder updates steeds verder in de retrohoek verdwijnt.

Toen er eenmaal wel werk werd verricht aan World of Warcraft, toen was dat om referenties in het spel te verwijderen aan bijvoorbeeld Alex Afrasiabi, die werd genoemd in WoW. Ook andere ontwikkelaars en medewerkers worden op speelse wijze genoemd in het spel en dat wilde Activision eruit hebben. Uiteindelijk heeft Blizzard toegegeven dat Alex in 2020 werd ontslagen voor zijn manier van omgaan met andere medewerkers. Hij zou bovendien nogal grappig hebben gedaan met een foto van Bill Cosby, die destijds in diverse misbruikrechtszaken verwikkeld was.