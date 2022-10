​Discord lanceert YouTube-integratie en nieuw abonnement

Gameplatform Discord komt met YouTube-integratie. Een langverwachte mogelijkheid waar al tijden reikhalzend naar werd uitgekeken door gamers. Nu kunnen ze samen YouTube-video’s bekijken of casual games spelen via oproepen. Daarnaast introduceert het een nieuwe abonnementsvorm.

Discord en YouTube

Vroeger kon je op Discord ook YouTube gebruiken, maar dat kon alleen door gebruik te maken van bots die vorig jaar door Google werden verboden. Discord heeft een jaar gewerkt aan YouTube Watch Together en nu is het zover: je kunt samen met je vrienden op afstand op hetzelfde moment naar een YouTube-video kijken. Je kunt een afspeellijst maken met video’s die achter elkaar worden afgespeeld en vrienden kunnen er zelf voor kiezen mee te kijken en te luisteren. Zeker nu steeds meer YouTube-bots van Discord het veld moeten ruimen, is dit een welkome toevoeging.

Wil je gebruikmaken van de YouTube ‘watchparty’ op Discord, dan kun je op binnen een Discord-kanaal op de raketknop drukken. Je ziet dan onder andere de YouTube-functie, maar ook nieuwe casual games. Iedereen op Discord heeft YouTube Watch Together en het golfspel Putt Party, maar wil je meer games spelen, dan heb je het nieuwe abonnement nodig. Dat nieuwe abonnement heet Nitro Basic en kost 2,99 dollar per maand. Je krijgt daarmee onder andere toegang tot pokeren, schaken, een soort Pictionary en meer spellen. Het voordeel is wel dat maar één iemand een Nitro-abonnement hoeft te hebben om anderen uit te nodigen de spelletjes te doen waar zij zonder een Nitro-abonnement normaal geen toegang toe hebben.