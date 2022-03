​PlayStation 4-bezitters opgelet: 3 maanden gratis Apple TV+

PlayStation 4 en Apple TV+

Het lijkt een beetje vreemd om iets mogelijk te maken voor een vorige generatie gameconsoles in plaats van de huidige, maar dat komt omdat deze promotie al is geweest voor PlayStation 5-bezitters. Het is wel wat lullig, want PlayStation 5-bezitters kregen namelijk 6 maanden gratis Apple TV+. Nu zou je kunnen zeggen dat die mensen met een PlayStation 4 gewoon geld hadden moeten investeren in de volgende generatie, maar zo werkt het niet.

Er is namelijk nog steeds schaarste op de markt waar het gaat om PlayStation 5. Kortom: zelfs als je het zou willen, dan zou je die PlayStation 5 niet kunnen bemachtigen. Het is niet voor niets dat Sony nog steeds PlayStation 4’s blijft maken en verkopen, ook al zijn we inmiddels al anderhalf jaar na de release van de nieuwe ster.

Hoewel het enerzijds een cadeautje is dat PlayStation 4-bezitters het nu ook krijgen, is het ergens dus ook wel een beetje zuur: waarom niet net zo lang? Waarschijnlijk heeft dat er onder andere mee te maken dat de poule van PlayStation 4-bezitters aanzienlijk groter is: er zijn 116 miljoen consoles verkocht van PlayStation 4 versus 14 miljoen PlayStation 5-consoles.