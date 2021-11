​Nog steeds geen PlayStation 5? Dit zijn de mooiste games op PS4

De grote schaarste van PlayStation 5-consoles begint veel mensen nu echt te storen, maar geen nood. Er zijn op PlayStation 4 heel veel games verschenen die je ook op PlayStation 5 kunt spelen. Deze visuele spektakels voor PlayStation 4 geven je toch een beetje dat PS5-gevoel. PlayStation 5-tekort Helaas heeft Sony het al eerder bevestigd: die PlayStation 5 die blijft nog wel even moeilijk verkrijgbaar. Dat is onder andere te wijten aan het enorme chiptekort waarmee de wereld kampt. Het is in ieder geval geen slimme marketingtruc meer om meer consoles te verkopen. Waarschijnlijk leidt de pandemie en het tekort er zelfs voor dat games voortdurend worden uitgesteld. Balen, maar gelukkig hebben we PlayStation 4 nog. Deze games zijn pareltjes waarvan je niet alleen visueel gezien, maar ook qua gameplay van kunt genieten.

God of War God of War op PS4 lijkt een oudje, maar het is een fenomenale game die je met al zijn Kratos-kracht compleet kan wegblazen. Zeker omdat Kratos niet in zijn eentje komt, maar met zijn zoon. Dit is niet alleen iets wat de franchise net even anders maakt, het verder altijd wat platte verhaal van Kratos wordt hierdoor veel driedimensionaler. Met een geweldig gevechtssysteem is het ook de moeite om elke meter in de gamewereld uit te kammen. En ja, wat natuurlijk buiten kijf staat is dat je er in dit spel naar hartelust op los kunt hakken, want het blijft een hack and slash-titel.

The Last of Us Part II Het eerste deel van deze franchise was tot God of War echt dé game van de eeuw, al zijn de twee echt aan elkaar gewaagd. The Last of Us Part II doet zeker niet voor het eerste deel onder, maar het is wel duidelijk een verdiepender spel met iets andere actie en vooral meer verhaal. Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen er in een café rondlopen, terwijl je met je personage aan het ontdekken bent waar je nu precies bent en wat de bedoeling is. Er gebeurt veel tegelijk en dat maakt dit niet alleen een geweldige game om te spelen, maar ook een soort filmische ervaring om mee te kijken.

Ghost of Tsushima Een wereld die vol is gestroomd met geïnfecteerden of zombies, dat is wel heel erg jaren ‘10’s. Wat dat betreft is Ghost of Tsushima van een heel andere stempel. Deze game zet je in een prachtig Samurai-pak en laat je vechten tegen allerlei soorten vijanden die het je in groten getale steeds moeilijker maken. Deze game is vooral bijzonder door zijn zeer Japanse gebruik van de elementen. Zo kun je ontdekken waar je heen moet door de wind te volgen en zie je alle seizoenen op oogstrelende wijze voorbij komen. Zeker nu Japan qua real life reismogelijkheid verder lijkt dan ooit, zorgt Ghost of Tsushima ervoor dat je je toch nog volledig onderdompeld in een bijzonder avontuur.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Spider-Man is al een van de meest geliefde Marvel-personages, maar als de beste man op vakantie gaat, wat dan? Gelukkig is het Marvel-New York niet helemaal aan zijn lot overgelaten, want Miles Morales stapt in het strakke pak van de spinnenman. Dit is een game waarin je constant foto’s blijft maken, terwijl je tegelijkertijd heerlijk langs de wolkenkrabbers kunt zwieren met je webshooters. Het voelt net zo lekker als het hacken & slashen in God of War, maar dan met een heel ander doel: de wereld redden. Er zitten niet alleen geweldige details in qua graphics, maar ook als je kijkt naar de manieren van vechten, dat je zelfs een kat in de strijd kunt gooien en de geweldige humor: aan alles is gedacht en dat maakt dit helaas wel wat korte avontuur een geweldige ervaring.

Red Dead Redemption II Wil je je liever begeven in een wereld die wat meer oldschool is, maar wel hyper-Amerikaans, dan kun je je in Red Dead Redemption II een cowboy wanen. Deze game bestaat niet alleen uit dagen aan content, het is een spel van GTA’s Rockstar wat betekent dat je er ook geweldige online mogelijkheden in hebt in Red Dead Online. Wil je het liever allemaal solo beleven als een echte lonesome cowboy, dat kan hoor: je hebt genoeg te doen in deze game, waarin de trappelende paarden en de bloeddorstige bendeleden je om de oren vliegen.

Far Cry 6 De nieuwste game die je op je PlayStation 4 kunt spelen in aanloop naar die felbegeerde PlayStation 5, dat is Far Cry 6. Deze franchise staat er al om bekend je mee te nemen naar tropische gebieden vol met dieren, guerrillastrijders en nogal flamboyante vijanden en dat is in Far Cry 6 niet anders. Ditmaal speelt het verhaal zich af op een variant op Cuba, waar de dictator met harde hand regeert over zijn land en het volk daarbij niet bepaald goed behandeld. Zoontje Diego wordt alvast opgeleid om net zo bloederig en naar aan het werk te gaan, maar het is aan jou als local om juist de guerrilla-strijder te worden die het land vrijmaakt van deze engerds. Zin in een virtueel weekendje Cuba? Yara doet daar zeker niet voor onder in deze PlayStation 4-parel.