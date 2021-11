​PlayStation-tekorten worden alleen maar groter

Het is eigenlijk al vanaf dag 1 schering en inslag: PlayStation 5 is morgen precies een jaar geleden verschenen, maar er is sindsdien nog nooit een dag geweest dat iedereen die een PlayStation 5 wilde (en kon) kopen, er ook daadwerkelijk eentje heeft kunnen aanschaffen. Dit jaar is dat niet anders: Sony laat weten dat je geen PlayStation 5 hoeft te verwachten onder de kerstboom dit jaar.

Sony's nieuwe ster Schrap de moderne gameconsole maar van je verlanglijstjes voor dit jaar, want de kans dat je deze feestdagen een PlayStation 5 weet te bemachtigen begint een beetje te lijken op die kerstfilm waarin Arnold Schwarzenegger koste wat kost die laatste actiefiguur voor zijn kind probeert te scoren. Het is verdrietig om te zien, zeker omdat dit allang geen schaarste meer is als marketingtruc. Natuurlijk doen bedrijven dat af en toe wel: expres een kleinere beschikbaarheid veinzen, om zo te zorgen dat de vraag naar het product alleen maar groter wordt. Media gaan erover schrijven, je leest dat het een gewild item is en krabt je dan nog eens achter de oren of jij die wannahave ook niet moet bezitten. Zeker in de eerste maanden nadat een product op de markt komt zien we dit vaak, wat ook voor fabrikanten op zich handig is: ze kunnen hierdoor zelf ook even aankijken of het wel zo’n hot item wordt als ze zelf voor ogen hadden.

PlayStation 5 Bij Sony is dat anders. De schaarste onder PlayStation 5-consoles is al zo lang zo groot, dat het waarschijnlijk zelfs grote gamereleases uitstelt om de gefrustreerde, PS5-loze gamers niet nog meer te frustreren. Sommige games komen zelfs tegen het plan in nog uit op PlayStation 4 om te zorgen dat meer mensen toegang hebben tot het spel. Een nogal extreem beeld, maar het schijnt echt te gebeuren in de huidige gamewereld. Dat de schaarste zo groot is, heeft te maken met de vervelende combinatie van omstandigheden waar veel bedrijven op dit moment onder lijden. Door het coronavirus hebben fabrieken ofwel stilgelegen, ofwel op een lagere capaciteit gedraaid. Tegelijkertijd kunnen er niet snel genoeg meer chipfabrieken uit de grond worden gestampt om het enorme chiptekort op te lossen. Dit tekort is er al een tijd en wordt naarmate we steeds meer slimme apparaten in ons leven willen alleen maar groter.

Grote tekorten Sony heeft nu aangegeven dat het grote tekort aan PlayStation 5-consoles aanhoudt door dat tekort aan ingrediënten om zo’n gamemonster te bouwen. Het heeft er zijn financiële voorspellingen ook op bijgesteld, schrijft Bloomberg. Het denkt 14,8 miljoen consoles te verkopen in dit financiële jaar, terwijl het eerst zat op 16 miljoen stuks. Dat is alsnog een heleboel apparaten, dus het is niet volledig onmogelijk om toch zo’n PS5 te bemachtigen, maar de voorraden worden ook steeds minder snel bijgevuld waardoor de tekorten er niet beter op worden. Bovendien heeft Sony ook gezegd dat er een probleem is met logistiek en de aanvoer van onderdelen. Soms komen leveringen niet op tijd en niet overal wordt even hard gevaccineerd, waardoor ook de werkploegen niet allemaal optimaal draaien. En dat is niet alleen bij Sony een probleem: Nintendo heeft ook gezegd dat het verwacht 1,5 miljoen minder Switch-consoles te verkopen door het tekort aan onderdelen. Steam Deck van Valve komt er zelfs 2 maanden later door uit.