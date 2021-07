​Er zijn al 10 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht

De meningen zijn verdeeld over hoe het precies komt dat er zoveel schaarste is van PlayStation 5-consoles, maar het heeft Sony in ieder geval nog niet heel erg gedeerd. Sony heeft aangekondigd dat het al 10 miljoen PlayStation 5-consoles heeft verkocht. Daarmee is het apparaat de snelst verkopende PlayStation.

10 miljoen PlayStation 5's PlayStation 5 is in november 2020 uitgekomen. Het was al vanaf game-evenement E3 2020 de vraag of die gloednieuwe next gen console van Sony -maar ook die van Microsoft, Xbox Series X- wel voldoende beschikbaar zou zijn. Soms worden voorraden expres laag gehouden, zodat een artikel een nog gewilder object wordt. Echter houdt die schaarste bij PlayStation 5 nu wel erg lang aan, waardoor menig gamer zich benadeeld voelt. Nog steeds is er menig appgroepje op WhatsApp waarin snel wordt gedeeld wanneer er ergens weer PlayStation 5-consoles beschikbaar zijn, want het is nog steeds een uitdaging om er eentje te bemachtigen. Toch verkopen de consoles grote getalen: waar het in april nog 7,8 miljoen stuks waren die over de toonbank gingen, zijn dat er nu in totaal dus al 10 miljoen. Het betekent dat PlayStation 5 keihard over de verkoopcijfers van PlayStation 4 heengaat, wat tot nu toe de snelst verkopende Sony-console was.

Gamers vissen achter het net Sony Interactive Entertainment-CEO Jim Ryan voelt echter de pijn van de PlayStation-loze gamers. “De PS5 verkoopt misschien goed, maar het aanbod is beperkt en het is nog steeds moeilijk om op dit moment een console te kopen dankzij een wereldwijd chiptekort. Hoewel PS5 sneller meer huishoudens heeft bereikt dan al onze vorige consoles, hebben we nog veel werk voor de boeg, aangezien de vraag naar PS5 het aanbod blijft overtreffen." Ryan gaat verder: "Ik wil dat gamers weten dat hoewel we wereldwijd met unieke uitdagingen worden geconfronteerd die van invloed zijn op onze industrie en vele anderen, het verbeteren van de voorraadniveaus voor ons een topprioriteit blijft.” Het is ook erg dubbel: enerzijds hebben we te maken met een pandemie waardoor fabrieken hebben stilgelegen en er chiptekorten zijn. Anderzijds is er door de vele lockdowns juist een grotere vraag naar PlayStation 5-consoles dan ooit. Ook oudere consoles zijn ineens weer in trek omdat mensen bijvoorbeeld tijdens werktijd de kinderen willen vermaken, of simpelweg met hun vriend(in) willen gamen omdat uit eten gaan of naar de bioscoop lange tijd geen optie was.

Spider-Man populair De game-verkopen gaan dan ook lekker van PlayStation 5. Er zijn nog steeds niet veel exclusieve games op de console uit, wat mogelijk mede komt door het feit dat het anders nog lulliger is dat niet iedereen die er een wil -en daar ook het geld voor heeft- er een kan bemachtigen. Sony laat weten dat bijvoorbeeld Spider-Man: Miles Morales erg populair is met meer dan 6,5 miljoen verkopen en het pas verschenen Ratchet & Clank: Rift Apart is al meer dan 1,1 miljoen keer verkocht. Microsoft is niet zo van het uitgebreid delen van de cijfers. Dat doet het al sinds Xbox One niet meer. Wel heeft het aangegeven dat Xbox Series X en S inmiddels de snelst verkopende consoles van Microsoft ooit zijn. De schatting is dat het zo rond de 6 miljoen stuks is.