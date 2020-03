Dit zijn de specs van PlayStation 5

Terwijl iedereen nog steeds verwacht dat de consoles echt niet meer kunnen worden geproduceerd in 2020, doen Microsoft en Sony er deze week alles aan om onze breinen te vullen met andere gedachten. Eerder deze week maakte Microsoft namelijk de specificaties bekend van Xbox Series X en gisteren was de beurt aan Sony om te laten zien wat er onder de motorkap van de PlayStation 5 te vinden is.



Game Developers Conference

Eigenlijk zou Sony de presentatie op de Game Developers Conference geven en mede daarom was het wel een erg technisch verhaal. Toch is er ook voor niet-technisch ingestelde mensen wel wat interessants op te maken uit de onthullingen van het gamebedrijf. Zo blijkt de CPU hetzelfde te zijn als die van Xbox Series X, namelijk AMD’s 8 core (15 threads) Zen 2. Bij PlayStation 5 gaat het om een variabele frequentie tot 3,5GHz. De GPU (36 units) zit op 2,23GHz. Uiteindelijk komt het voor Sony’s nieuwe console allemaal neer op 10.28 teraflops.

Wat Sony belangrijk vindt, dat is dat je je console uit uitbreiden als je dat wenst. Daarom wordt er met een SSD gewerkt (NVMe van 825GB) die je kunt vervangen voor een andere. Niet dat dat al meteen nodig zal zijn, want je kunt met dit exemplaar al rekenen op een zeer snelle laadtijd. Je kunt daarnaast nog externe HDD en SSD’s toevoegen (USB). Die kun je echter niet gebruiken voor PlayStation 5-spellen, want die schijnen echt op de interne SSD te moeten staan.

PlayStation 5

Door middel van ray tracing moeten games er nog realistischer uitzien qua belichting. Dit ray tracing volgt namelijk hoe het licht natuurlijkerwijs zou vallen op alles in het spel en maakt het nog mooier. En dankzij de mogelijkheid om van je tv-speakers een soort surround sound te laten klinken, belooft PlayStation 5 zowel visueel als qua geluid indruk te maken. Maar dat weten we natuurlijk pas echt als het apparaat eenmaal uit is en kan worden getest.

We weten nog niet zoveel over de controller of de prijs of releasedatum van de PlayStation 5. Wel weten we zeker dat per deze week de console-oorlog officieel is gestart.

Hierbij de specificaties in het kort:

CPU

x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz

GPU

AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleration

Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

System Memory

GDDR6 16GB

448GB/s Bandwidth

SSD

825GB

5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

PS5 Game Disc

Ultra HD Blu-ray™, up to 100GB/disc

Video Out

Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1)

Audio