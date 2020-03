​PlayStation 5 en Xbox Series X: dit weten we tot nu toe

Hoewel bekend is geworden dat E3 dit jaar niet doorgaat, betekent dit niet dat er geen bijzonder jaar voor games is. In de feestdagenperiode worden de opvolgers van PlayStation 4 en Xbox One verwacht. Hoewel er op E3 waarschijnlijk zeker meer bekend zou worden gemaakt van Xbox Series X (nu dan via een digitaal event), is er ook nu al wel wat bekend over de aankomende console. Hetzelfde geldt voor PlayStation 5. Dit weten we tot nu toe.



Het design

Hoe PlayStation 5 eruit komt te zien, dat is nog onbekend. Welke kleuren, welke vorm: het is een goed bewaard geheim binnen Sony. Van Xbox Series X weten we al dat het een toren wordt. Rechthoekig, zwart en strak. Beide apparaten hebben nog wel een disc-drive, al komen er ongetwijfeld niet lang na release ook varianten die echt volledig op downloaden zijn ingestoken en dus geen discdrive hebben.

De binnenkant

Zowel PlayStation 5 als Xbox Series X heeft een AMD Zen 2 CPU en een AMD Navi-based GPU (en SSD). Die van de nieuwe Xbox zou 8 keer sneller zijn dan die van de gewone Xbox One. Laadtijden zijn volgens Microsoft verleden tijd. Datzelfde zou gelden voor PlayStation 5: een game als Spider-Man is in een seconde geladen, terwijl dat op PlayStation 4 wel 15 seconden in beslag neemt.

De games schijnen er geweldig uit te zien, omdat beide consoles raytracing ondersteunen. Je ziet lichtinval dan nog mooier en realistischer, net echt dus. 8K wordt ondersteund met een refreshrate van maximaal 120hz.

De controller

Sony gaat met PlayStation 5 ook voor grote innovatie in controllers, want haptische feedback is enorm belangrijk in deze nieuwe console. De triggers passen zich hierbij aan aan de situatie, in plaats van dat ze trillen zoals nu het geval is. Zelfs bij het hanteren van een wapen voel je lichte tegendruk in de triggers, dus de hele controller wordt aanzienlijk verandert in functies.

Xbox Series X krijgt vooral in ontwerp aanpassingen. Zo is de controller wat kleiner en wordt voorzien van een ‘Share’-knop. Er wordt dan gebruikgemaakt van een vierkant richtingstoets en een achtkant richtingstoets.