Nieuwe Xbox heet Xbox Series X en meer Game Awards-nieuws

Vanmorgen zijn in Amerika de jaarlijkse Game Awards uitgereikt. Hier wordt allang niet meer alleen bekendgemaakt welke games er uitmuntend zijn op het gebied van visuals, verhaal, enzovoort. Het is inmiddels de plek voor game-aankondigingen. En console-nieuws, want Microsoft heeft daar officieel de Xbox Series X onthuld, de opvolger van Xbox One. De Game of the Year-award ging naar Sekiro: Shadows Die Twice.



Xbox Series X getoond

Waar Xbox-topman Phil Spencer eerder zei dat de naamgeving van de nieuwe Xbox helemaal te maken had met zijn doel en functionaliteit, is er gekozen voor Xbox Series X. Je kunt het apparaat horizontaal neerzetten, want hij is rechthoekig en wat hoger, wat het wel een uitdaging zal maken in menig televisiekastje. Hij heeft bovendien een compleet nieuwe controller en hij verschijnt eind 2020 met Ninja Theory’s Senua’s Saga: Hellblade 2 als launchgame.