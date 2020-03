​Microsoft onthult eindelijk de specs van Xbox Series X

Analisten beginnen inmiddels hun twijfels te trekken bij de belofte dat we nog dit jaar kunnen genieten van de nieuwe PlayStation en de opvolger van de Xbox One. Echter laat Microsoft een tegengeluid horen, want dat heeft vandaag bekendgemaakt wat de specificaties zijn van zijn nieuwe gameconsole.



Xbox Series X

In een blog vertelt Microsoft meer over wat we precies kunnen verwachten onder de motorkap van Xbox Series X. Zo blijkt het apparaat een rekenkracht te hebben van 13 teraflops (dankzij AMD’s RDNA-setup), een grafische kaart van 16GB (GDRR6-geheugen) en een extra poort voor een speciale SSD met intern 1TB. Het idee van die SSD is dat laadtijden hierdoor aanzienlijk korter worden. State of Decay 2 doet er normaliter vijftig seconden over om te laden, maar dat is door die SSD nog maar acht seconden.