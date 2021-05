​Het gebrek aan PlayStation 5-consoles duurt tot eind 2021

Volgens analisten van Bloomberg heeft Sony dit ook als reden gegeven voor het blijvende tekort aan PlayStation-consoles. Eerder werd al aangegeven dat het nog wel tot juli zou duren, maar nu blijkt dat de tekorten toch heel 2021 zullen gelden. Uiteraard is een van de grote drijfveren achter de tekorten het feit dat fabrieken soms lang hebben stilgelegen door het coronavirus. Bovendien zou het volgens Sony niet uitmaken of de productie wordt opgeschroefd: dan nog is er meer aanbod dan vraag.

Hoewel er af en toe wordt gefluisterd dat Sony expres schaarste zou creëren rondom de console om hem nog gewilder te maken, is de reden dat er nog weinig consoles zijn waarschijnlijk dat er onvoldoende bronnen zijn om ze mee te maken. Het is een wereldwijd probleem dat er onvoldoende chips zijn, dus ook de ontwikkeling van laptops, smartphones en zelfs auto’s stagneert. Datzelfde is het geval voor een gameconsole als PlayStation 5.

Verkopen

Sony wil uiteraard meer PlayStation 5’s verkopen, want in 2020 waren dat er 7,8 miljoen. Dat moet ongeveer verdubbelen in 2021. Het is een enorm aantal, want voorganger PlayStation 4 verscheen in 2013 (ook in november) en wist toen 4,2 miljoen stuks te verkopen. Ook toen was er wel een run op de apparaten die schaars waren, maar niet zo hevig als nu bij PlayStation 5 het geval is.

Populaire spellen op PlayStation 5 zijn Control, Sackboy: a Big Adventure, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla, It Takes Two en Returnal. Er is wel wat kritiek op de console, want veel fans vinden dat er momenteel te weinig exclusieve titels op PlayStation 5 verschijnen. Veel games zijn ofwel ook beschikbaar op concurrent Xbox Series X, ofwel op voorganger PlayStation 4. Wil je meer weten over PlayStation 5? Lees dan onze review van het apparaat.