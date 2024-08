Reddit laat je mogelijk straks betaalde subreddits maken

Eén van de grootste sites ter wereld is een soort forum en dat is prachtig. Reddit is de plek waar je memes vindt, problemen kunt bespreken en zelfs je nieuws vandaan kunt halen. En straks misschien wel geld: Reddit zou van plan zijn om gebruikers betaalde subreddits te maken.

Betaalde subreddits

Dat idee komt van de ceo zelf, Steve Huffman. Hij zegt dat er nieuwe types subreddits komen die mogelijk exclusieve content bevatten of privégedeelten. “Ik denk dat de bestaande, altruïstische, gratis versie van Reddit zal blijven bestaan en groeien en bloeien zoals het is, maar nu openen we de deur voor nieuwe use cases, nieuwe soorten subreddits die gebouwd kunnen worden.”

Hij is niet bang dat het invloed heeft op andere subreddits. Reddit blijft ook maar groeien: de dagelijks actieve gebruikers schoten in een paar maanden tijd naar 91,2 miljoen (!), een stijging van 51 procent. De inkomsten stegen bovendien lekker mee: met 54 procent stijging komen die uit op 281,2 miljoen dollar.

in what is now one of my favorite concert memories of all time, i made my way to the front row of the hozier show and he threw his guitar pick to me last night (shoutout to the person on reddit who got it on video) pic.twitter.com/8EAgl0TdoD — maybe: annie 🇭🇹 (@_lesbiannie_) July 29, 2024

Ruzie met zoekmachines

Het zou niet volledig nieuw zijn voor Reddit om betaalde gedeeltes te maken, denk bijvoorbeeld aan de r/goldlounge. Maar op dit moment heeft het nog niet meer te delen over die eventuele zelf-maak-Reddits waarvoor mensen moeten betalen. Daarnaast komt Reddit wel met iets nieuws dat compleet anders is: in zijn zoekresultaten kun je nu AI gebruiken. Het maakt zowel gebruik van zelfgemaakte AI-taalmodellen als die van andere bedrijven zodat je beter kunt vinden wat je zoekt.

🇫🇷 Découvrez Reddit en français grâce aux traductions

💁‍♀️ Discover Reddit in French, thanks to translations You can now automatically translate your entire Reddit feed, including posts and comments, into French or your preferred language with just one click. We'll be expanding… pic.twitter.com/SeSFh8x57V — Reddit (@Reddit) August 7, 2024

Ondertussen gaat de strijd ook nog voort die het heeft met zoekmachines. Microsoft Bing betaalt bijvoorbeeld niet om toegang te krijgen tot de content van Reddit en daarom wil het zoekmachines blokkeren. Een bijzonder standpunt dat niet veel bedrijven hebben, maar zeker met de toename van AI in zoekresultaten, waardoor mensen wel de informatie gebruiken van een website, maar zoekmachines het zo presenteren dat mensen eigenlijk niet meer doorklikken, is dat geen slecht idee. En als een groot platform als Reddit hiervoor kiest, dan kan dat misschien een balletje doen rollen.

Hopelijk laat het binnenkort ook geld rollen: het zou voor gebruikers heel veel verschil kunnen maken als ze hun vele uren op Reddit kunnen steken in iets waar ze geld mee kunnen verdienen.