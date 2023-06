Problemen bij Reddit: hackers bemoeien zich er nu ook mee

Reddit heeft veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd door zijn API enorm duur te maken. Met zo’n API kunnen ontwikkelaars zorgen dat je Reddit kunt gebruiken binnen andere apps. Dat wordt ze echter zo moeilijk gemaakt, dat er een groot protest is. Menig subreddit is offline gehaald en veel mensen laten Reddit (tijdelijk) links liggen. Tot nu toe heeft Reddit zijn poot stijf gehouden, maar hoe zit dat nu hackers zich ermee gaan bemoeien?

Het gaat om de groep BlackCat, die 80 GB aan data van Reddit in handen heeft en van plan is om die openbaar te maken als Reddit niet over de brug komt met het geld en de verandering in zijn prijzen voor de API. Dit kan nog interessant worden, want Reddit heeft over de hack gezegd dat er geen gebruikersdata is gestolen of ingezien die sowieso niet al openbaar was. Het zou natuurlijk extreem gênant zijn als dat wel zo blijkt te zijn.

Reddit is het misschien even vergeten, maar in februari dit jaar heeft een succesvolle phishingcampagne bij medewerkers van het forumplatform ervoor gezorgd dat hackers toegang hadden tot de interne data. Hackers hebben nu al het gedoe plaatsvindt besloten om hun eisen op tafel te leggen: 4,5 miljoen dollar in losgeld, maar ook: een terugdraaiing van de hoge prijzen van de API .

Subreddits op zwart

Daarnaast heeft de CEO van Reddit zichzelf wel danig in een hoekje geveegd met zijn uitspraken van de afgelopen tijd. Zo zou het platform nooit ontworpen zijn om apps van derde partijen te ondersteunen en het zou dan ook niet terugdraaien wat het heeft bedacht met de API. Eigenlijk gek: waarom zou je dan een API beschikbaar maken en er heel veel geld voor vragen, als dat je missie is?

Het stuurde zelfs een mail naar moderators van de de gesloten subreddits met nogal duidelijke taal: "Als er hier mods zijn die willen meewerken aan de heropening van deze gemeenschap, zijn we bereid om samen met jou een verzoek tot verwijdering van een Top Mod in te dienen of het modteam te herschikken om dit doel te bereiken als mods hoger op de lijst de heropening in de weg staan. We zullen dit verzoek en eventuele vergeldingspogingen onmiddellijk behandelen in deze modmailketen.

Ons doel is om samen met het bestaande modteam een oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat je subreddit beschikbaar is voor de gemeenschap die hier zijn thuis heeft. Als je niet in staat of bereid bent om de gemeenschap te heropenen en te onderhouden, laat het ons dan weten."