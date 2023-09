​Je kunt nu geld verdienen met Reddit: nieuw gold-systeem

Reddit will pay users for posts similar to how X/Twitter do now pic.twitter.com/qmkcfHw7qq

Je kunt nu een bepaalde post gold geven door hem omhoog te stemmen en te kiezen voor hoeveel goud je wil investeren in die post. Het geld verdienen gaat dus vooral op basis van wat anderen van je post vinden. Het is slim bedacht: mensen zullen hierdoor niet alleen vaker posten, maar ook beter nadenken over de kwaliteit van hun posts.

My neighborhood Reddit sometimes has posts from people who have social anxiety and want to try some new place so they ask for step-by-step instructions for how to interact with the space, and commenters show up in droves to help them create a plan to go get a tea or croissant.

Reddit Gold

Gold wordt vanaf nu uitgerold, maar is aan het begin alleen beschikbaar voor bepaalde inhoud die op Reddits eigen apps staat. Het is dus nog niet direct beschikbaar op de webversie van het platform. Dat is later wel de bedoeling. Ook is het nog niet in Nederland beschikbaar: het is in eerste instantie alleen voor mensen in de Verenigde Staten die 18+ zijn. Of het helpt om bijvoorbeeld een VPN te gebruiken, die kans achten we zeer klein. Maar Reddit kennende zal het niet heel lang wachten om dit ook elders in de wereld beschikbaar te maken.

Ook is er nog wel veel vaagheid rondom deze nieuwe mogelijkheid van Reddit: hoeveel geld krijg je bijvoorbeeld uiteindelijk op je rekening gestort als mensen je posts gold geven? En is er een bepaald bedrag vanaf waar je Gold kunt laten uitbetalen? Het is nog erg vaag, maar dat het komt is al een fijn idee.