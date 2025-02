Moet je straks betalen voor Reddit?

Het grootste forum ter wereld gaat straks geld kosten. Dat is in ieder geval wat ceo Steve Huffman in een Ask Me Anything heeft laten doorschemeren. Het komt niet als een volledige verrassing, want hij heeft het al eerder genoemd, maar nu lijkt het erop dat het echt dit jaar nog gaat gebeuren.

Betalen voor subreddits

Het komt nog niet morgen, want het is nog een work in progress. Zo zegt de ceo onder andere in de AMA: “De volgende vraag is, kun je vooruitgang delen over de ontwikkeling van betaalde subreddits? Bijvoorbeeld, mensen die content creëren die alleen betalende kunnen zien. Ik heb dat een paar kwartalen geleden genoemd. Er wordt op dit moment aan gewerkt, dus dat komt nog. We werken er op dit moment aan.”