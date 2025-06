Op deze manieren wordt ChatGPT persoonlijker

ChatGPT is een van de meest gebruikte AI-tools ter wereld en gelukkig zorgt OpenAI ervoor dat er regelmatig nieuwe toevoegingen zijn. Soms eerst voor alleen betalende gebruikers, maar vaak ook -en dat was zijn motto vroeger- uiteindelijk voor gratis gebruikers. Er komen nu meerdere dingen naar de AI-tool waarmee je je ervaring ermee persoonlijker kunt maken.

ChatGPT persoonlijker

OpenAI heeft bijvoorbeeld gisteren een lichtgewicht variant van de verbeteringen op het gebied van het geheugen van de AI aangepast. Dit betekent dat ChatGPT straks kan terugverwijzen naar eerdere gesprekken. Heb je bijvoorbeeld laten vallen dat je dol bent op chocolade, en je vraagt even later wat een goede keuze is qua donut, dan zal hij mogelijk bedenken dat je van chocolade houdt en je eerder een chocoladedonut aanraden. Dit is een functie die betalende gebruikers sinds april hebben, maar gratis gebruikers nu dus ook, zij het in een iets afgeslankte vorm. Wat het verschil precies is, dat is niet helemaal duidelijk of merkbaar.

Daarnaast wordt de AI-tool ook persoonlijker omdat het je Google Drive en je Dropbox kan lezen. Dat betekent dat je een veel betere ervaring krijgt, toegespitst op waar jij mee bezig bent. Je kunt ChatGPT laten praten met Google Drive, OneDrive, Sharepoint en Dropbox, waarbij je bijvoorbeeld vraagt wat de winst van je bedrijf was in het eerste kwartaal van vorig jaar, en zo kan ChatGPT in je echte documenten zoeken naar het antwoord. Wel is het momenteel alleen beschikbaar voor mensen met ChatGPT Team, Enterprise of Edu.