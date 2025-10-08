De reële gevaren van onderkoeld water voor wegverkeer en luchtvaart

Binnen mijn vorige artikel heb ik het gehad over de voordelen voor onze planeet van de extreme kookpuntsverlaging en hiermee samenhangende extreme dampdrukverhoging van hele kleine waterdruppels. Een en ander als gevolg van hele hoge oppervlaktekrommingen.

Binnen dit artikel wil ik het daarentegen juist hebben over de gevaren van diezelfde hele hoge oppervlaktekrommingen voor wegverkeer en luchtvaart als gevolg van onderkoeld water. Letterlijk de andere kant van een tweezijdige medaille. Dit artikel vertegenwoordigt hiermee deel 2 van een tweeluik over begrijpelijke vloeistoffysica.

Hieraan voorafgaand wil ik ingaan op het vriespunt van vloeistoffen en met name inzoomen op het vriespunt van water. Na een opsomming van de verschillende omstandigheden waaronder het vriespunt van vloeistoffen kan worden beïnvloed, belanden we uiteindelijk bij extreme vriespuntsverlaging als gevolg van hele hoge oppervlaktekrommingen.

Dit fenomeen, dat bekend staat als ‘supercooling’ of onderkoeling, is verantwoordelijk voor terugkerende ernstige ongevallen in zowel wegverkeer als luchtvaart. Om de gevaren van extreme vriespuntsverlaging beter te begrijpen, is het goed om de verschillende omstandigheden waaronder het vriespunt van vloeistoffen kan worden beïnvloed één-voor-één door te nemen.

Definitie van vriespunt

Het vriespunt van vloeistoffen hangt af van de intrinsieke balans tussen de aantrekkende al dan niet kristallijne krachten tussen moleculen onderling enerzijds en de tot verwijdering leidende kinetische temperatuursbewegingen van moleculen anderzijds.

Het specifieke vriespunt wordt gekarakteriseerd door de gemiddelde aantrekkende al dan niet kristallijne kracht tussen moleculen onderling welke zodanig sterk is dat het de tot verwijdering leidende kinetische temperatuursbeweging van het gemiddelde molecuul overwint. Hierdoor verdichten zich de afstanden tussen de moleculen onderling enigszins (water vormt hierop een uitzondering) en is er sprake van een faseovergang van vloeibaar naar al dan niet kristallijn vast.

a. Vriespuntsverandering als gevolg van druk niet substantieel

Omdat vloeistoffen onder druk nauwelijks comprimeerbaar zijn, wordt de faseovergang vast-vloeistof niet op een eendere manier beïnvloed door drukverhoging of -verlaging als de faseovergang vloeistof-gas. De mate van arbeid die verricht moet worden voor de verwijdering tussen de vloeistofmoleculen onderling op de faseovergang vast-vloeistof varieert daardoor immers nauwelijks onder druk. Hierdoor verschuift de balans tussen de tot verwijdering leidende kinetische temperatuursbewegingen van moleculen en de aantrekkende intramoleculaire krachten tussen moleculen onderling eveneens nauwelijks.

In het fasediagram (druk versus temperatuur) van de meeste stoffen is er daarom sprake van een bijna verticale lijn voor het vriespunt met niettemin een heel lichte tendens naar een heel geringe vriespuntverhoging bij toenemende druk. Dit is het logische gevolg van de subtiele verwijdering van vloeistofmoleculen en de verrichte arbeid op de faseovergang vast-vloeistof. Deze lichte tendens komt overeen met de (veel grotere) effecten van drukverhoging op de faseovergang vloeistof-gas.

Daarentegen is in onderstaand fasediagram van water zichtbaar dat drukverhoging vanaf 100 atmosfeer juist tot vriespuntsverlaging leidt. Nadrukkelijk tegengesteld aan de effecten van drukverhoging op de faseovergang vloeistof-gas. Dit is het gevolg van het feit dat ijs een geringere dichtheid heeft dan water en dus enigszins uitzet bij bevriezing. Onder hoge druk boet juist de aantrekkende kristallijne kracht aan efficiëntie in, omdat deze per saldo arbeid moet verrichten tegen de hoge druk in. Dit maakt dat er onder hoge druk merkwaardig genoeg juist een vorm van vriespuntsverlaging plaatsvindt.