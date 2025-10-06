Een klantenservice beginnen met alleen AI? Dat mag niet

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich uitgesproken over het gebruik van AI-chatbots op de klantenservice van bedrijven. Ook de Autoriteit Consument & Markt heeft laten weten hoe het in de wedstrijd staat: AI mag een mens niet volledig vervangen op de klantenservice.

AI-chatbots

Dat is niet alleen fijn voor de mensen die op een klantenservice werken: ook voor klanten zelf is het een opluchting. Een van de grootste ergernissen is dat consumenten een vraag willen stellen aan een bedrijf, maar tegen een muur aanlopen van chatbots die ze niet begrijpen. Soms blijven chatbots maar met hetzelfde menu komen, soms wacht je tot in de oneindigheid tot je aan een menselijke agent wordt gekoppeld.

Hoewel het logisch is om met een chatbot te werken, omdat klanten nu eenmaal vaak dezelfde vragen stellen die soms een heel kort, makkelijk antwoord hebben, is het voor als je echt even snel iets wil regelen wat niet binnen een chatbot kan knap vervelend als je vastzit binnen zo’n chatschermpje.