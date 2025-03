3 originele manieren om je bedrijf te laten zien aan klanten

Misschien werk je in een fabriek, misschien hebben jullie een soort Google-achtig bedrijfspand met een glijbaan, of wil je simpelweg sollicitanten precies laten zien waar ze komen te werken. Er zijn veel redenen om je bedrijf goed te willen laten zien aan klanten, sollicitanten en andere mensen. Met deze 3 manieren val je op.

Een BN’er interviews laten doen

Of het nou is om sollicitanten te laten zien wat de baan inhoudt en bij wie ze in het team komen, of dat het is om aan de interne collega’s meer te laten zien van andere collega’s: het is een leuk idee om een BN’ers interview te laten afnemen met deze mensen. Een vrolijk gesprek over hoe iemands dag eruitziet in dat team kan heel leuk zijn, zeker als je bijvoorbeeld een cabaretier bereid vindt om dit te doen. Het hoeft allemaal niet zo stijf, gewoon lekker een beetje los, zeker als je juist jonge sollicitanten of collega’s wil aanspreken. Ook leuk, als je durft, die comedian ook de ceo laten interviewen: mensen krijgen dan de kans om hem of haar weer even vanuit een ander perspectief te zien.

Een 360 graden tour

Je kent vast Google Streetview wel: hiermee kun je op Google alvast een voorproefje krijgen van hoe een omgeving eruitziet. Maar, hoe leuk zou het zijn als je ook binnen kunt kijken op die manier? Gelukkig kan dat niet op Google Maps, want dat zou wel heel veel privacyproblemen opleveren, maar als je zorgt dat je kantoor/fabriek er goed bij ligt en iemand laat langskomen om een virtual tour, ook wel een 360 graden-tour van je bedrijf te maken, mensen wat beter begrijpen waar ze mee in zee gaan. Of dat nu gaat om klanten, sollicitanten of gewoon gasten die langskomen. Het is leuk om zo letterlijk een inkijkje te geven in je bedrijf. Mensen kunnen door de muis te verplaatsen en te klikken de camera rondbewegen en het is daarnaast mogelijk om uitleg te geven in tekst bij bepaalde belangrijke locaties. Op die manier is het op meerdere niveaus informatief. En het is leuk om mensen zelf wat meer interactiviteit te bieden, omdat ze zelf in het rond kunnen klikken,net als op Streetview.

Een dronevlucht

De bekendste dronevlucht om een bedrijf te laten zien komt waarschijnlijk van Tesla. Je moet er een goede dronepiloot voor hebben, maar dan kun je net zo’n toffe video laten maken als de onderstaande. Het begint buiten bij de auto’s, vervolgens gaat het naar binnen in de fabriek en zie je de machines hun ding doen. Het is ook een leuke manier om de reis die je product aflegt na te maken. Het is namelijk helemaal niet nodig om er een een-take van te maken, dat zie je ook in die van Tesla. Je kunt dus beginnen waar de grondstof vandaan komt en dan wisselen naar de fabriek en eventueel zelfs het eindpunt waar het product wordt gekocht of gebruikt. Dronebeelden maken het heel dynamisch.