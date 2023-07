​8 dingen waar je een drone voor kunt gebruiken

DJI heeft vandaag zijn nieuwe drone geïntroduceerd: de DJI Air 3, met dubbele primaire camera’s en een maximale vliegtijd van 46 minuten. Indrukwekkend en heel allround, zoals DJI het stelt. Maar, wat betekent dat eigenlijk: allround? Wat kun je allemaal met een drone? Dit zijn 10 dingen waar je deze vliegende gadgets voor kunt inzetten.

1. Sportvliegen We kunnen er veel over vertellen, maar we kunnen het beter laten zien. Er zijn dronepiloten die zo goed zijn dat het bijna eng is om ze bezig te zien. Zelfs als je er niet bij was: door simpelweg de dronebeelden te bekijken. In ons artikel met 10 geweldige drone video’s die je gezien moet hebben komen er een aantal van die dronewaaghalzen voorbij. Het vergt enorm veel training en precisie, maar het is zowel qua beelden als qua aanzien een geweldige tak van sport. 2. Mensen redden Je ziet het in de onderstaande video: drones kunnen heel makkelijk en snel op plekken komen waar reddingsteams bijvoorbeeld niet kunnen komen. Je ziet in de video dat er een drone werd gebruikt die een soort opblaasstaaf loslaat en zo konden twee zwemmers zichzelf redden van de hevige golven en onderstroom in de zee. Ook worden drones vaak gebruikt om mensen op te sporen die vermist zijn.

3. Groenten bespuiten Er zijn ook speciale landbouwdrones. Dat is natuurlijk van een heel andere orde dan je huis-tuin en keukendrone, maar het is wel een goede manier om met gevaarlijke stoffen te werken die je misschien niet te veel moet inademen. Of om uberhaupt iets evenredig over gewassen te verspreiden, ook als het niet per se gevaarlijk is. Groenten of andere gewassen met iets bespuiten kan heel goed met een drone: het gaat bovendien sneller dan met de hand. 4. Geld verdienen Je kunt ook heel goed geld verdienen met een drone, zeker als je er een beetje vernuftig mee omgaat. Zo vinden veel koppeltjes het leuk als hun bruiloft niet alleen door een fotograaf- of videograaf is vastgelegd, maar ook met een drone. Of wat dacht je van huizen: regelmatig komen er in mooie buurten met vrijstaande huizen mensen met drones briefjes in de deuren doen omdat ze aanbieden het huis van boven te fotograferen of op video vast te leggen: leuk voor de eigenaren, die waarschijnlijk ook wel wat geld over hebben voor deze dienst.

5. Een landschap in kaart brengen Drones kunnen worden gebruikt voor fotogrammetrie: dat is het maken van een 3D-model van een serie foto’s. Op die manier kan een landschap in beeld worden gebracht. Ook kunnen er soms andere gegevens worden vastgelegd over een landschap, door de drone van extra sensoren te voorzien. Zo worden bijvoorbeeld ook bosbranden in de gaten gehouden. Het wordt ook op een andere manier gebruikt om iets in kaart te brengen, namelijk door zwerfafval te spotten en tegen te gaan en het landschap weer te verfraaien. 6. Pakjes bezorgen Amazon gebruikt drones om pakjes te bezorgen: iets wat vooral in niet al te druk bewoonde gebieden een goed idee is, al moeten het wel flinke drones zijn willen ze een pakketje kunnen meenemen. In Nederland zie je het nog niet echt veel, maar in november 2022 introduceerde Amazon nog een gloednieuwe drone die pakketjes op de grond laat vallen van een afstandje, waarvan we ons kunnen voorstellen dat het in sommige gebieden in Nederland helemaal niet zo’n gek idee zou zijn.

7. De ruimte NASA gebruikt ook drones. Het doet dat met de X-37B UAV van de luchtmacht. Het lijkt een beetje op een spaceshuttle en het is zelfs een recordhouder: het heeft twee jaar lang rond de aarde gecirkeld en een record gevestigd voor de langste vlucht met een onbemand vliegtuig. Het is gemaakt om herbruikbare ruimteschiptechnologieën te testen voor de ruimte en te kijken of het kan helpen om monsters terug te sturen naar aarde, of juist op verkenning te gaan in de ruimte. 8. Journalistiek

Drones worden ook volop gebruikt in de journalistiek. Of het nou is om het nog steeds gevaarlijke gedeelte van Chernobyl in beeld te brengen, een oorlog of een menigte die protesteert: je ziet van boven soms net even meer. En soms kun je op plekken komen waar je anders niet zomaar komt, en dat kan voor een onderzoeksjournalist ook erg handig zijn.