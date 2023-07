Zo helpen drones zwerfafval tegen te gaan

Ze zoemen, ze verwarren vogels en al met al zijn er allerlei redenen om als natuurliefhebber niet per se dol te zijn op drones. Als je ook geen liefhebber bent, dan is het misschien tijd om die mening iets bij te stellen. Drones zijn namelijk juist enorm effectief bij het helpen van moeder aarde.

Ook dichterbij huis zien we oplossingen met drones om afval tegen te gaan. In Vlaanderen is zelfs een wereldprimeur door drones te gebruiken om zwerfafval op de oevers van de Schelde op te sporen. Via het Waste Watchers-project worden burgers ingeschakeld om met hun drones foto’s te nemen van de oevers van de Schelde. Vervolgens kijkt kunstmatige intelligentie waarop er veel zwerfafval is zodat daar iets aan kan worden gedaan. Wat hier een primeur aan is, dat is dat er door burgers wordt meegeholpen met drones om zwerfafval tegen te gaan.

Drones kunnen enorm goed helpen om zwerfafval tegen te gaan. In Spanje is een drone ontwikkeld die afval van het strand kan detecteren en ophalen, wat weer een heleboel mensenogen en -handen scheelt. Drones kunnen met speciale camera’s ook zorgen dat de waterkwaliteit in de gaten wordt gehouden. In China worden zelfs vlammenwerpers op drones gedaan om gevaarlijke delen van een energiecentrale schoon te maken.

Waste Watchers

Onderzoeker en Waste Watchers projectleider Klaas Pauly: “We hadden het idee om het zwerfvuil op de oevers van de Schelde in kaart te brengen met AI. Maar dat is een gigantisch gebied. Als je veel drones kan inzetten die allemaal een klein deeltje van de rivieroever in beeld brengen, kan je al die beelden combineren. Dit project is een unieke kans om het grote publiek te betrekken en technologie in te zetten om bewustzijn te creëren voor een belangrijk maatschappelijk probleem. Wij hebben hier bij VITO de technologische expertise in huis, maar we hebben beperkte ervaring met het engageren van burgers. Daar is River Cleanup dan weer ijzersterk in.” Daar zegt hij niks geks: River Cleanup heeft al meer dan 200.000 actieve vrijwilligers in 90 landen.

Er is ook een Nederlands bedrijf dat hoge ogen gooit met een soort waterdrones die afval uit meren en andere wateren ‘opeten’ en aan land brengen. Het gaat om de WasteShark die is gemaakt door RanMarine. Hij zorgt dat plastic en algen uit vijvers, rivieren en meren wordt gehaald, zodat het niet de kans krijgt om te vervuilen en het einde aan levens van vogels, vissen en andere dieren te maken. De WasteShark is 157 centimeter breed en er kan 160 liter (!) afval in. Het heeft onder andere in Chennai al 2.200 ton plastic en 19.800 ton overig afval uit het water kunnen halen.

Kortom, zeker in een land als Nederland dat wel raad weet met water, spelen drones voor het opruimen van afval een grote rol, net als bij onze zuiderburen. Gelukkig maar, want deze apparaten zijn in veel meer in staat dan je zou denken. Recent wist een drone zelfs een mens uit de zee te redden. Al blijven ze ook heel goed inzetbaar voor de mooie plaatjes.