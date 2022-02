10 manieren waarop drones geweldig werk verrichten

Drones zijn de laatste paar dagen vooral negatief in het nieuws, omdat ze inderdaad goed kunnen worden ingezet als wapens, iets waar onder andere al voor gewaarschuwd werd met de campagne Slaughterbots. Voor al die slechte activiteiten is er echter een goede, positieve tegenhanger. Dit zijn tien manieren waarop drones goed werk doen en de wereld beter maken. 1. Landmijnen detecteren en onschadelijk maken Eén van de gevaarlijkste dingen in oorlogsgebieden, dat is het gebruik van landmijnen. Ze schijnen in conflictgebieden voor maar liefst 800 doden per maand te zorgen. Erg verontrustend. Gelukkig kunnen drones helpen: de Mine Kafon Drone is speciaal ontwikkeld om de drone niet alleen te lokaliseren, maar ook onschadelijk te maken. Drones kunnen nu eenmaal gaan waar mensen vaak niet kunnen gaan, of waar mensen in ieder geval beter niet kunnen gaan.

2. Malaria bestrijden Jaarlijks gaan er meer dan 400.000 mensen dood aan malaria, waardoor het één van de grootste ziekten is waartegen iets moet worden gedaan. Hierdoor is Aberystwyth University gestart met een eliminatieprogramma in Zanzibar, waarbij het niet zozeer gaat om het bestrijden van de ziekte, maar vooral het zorgen dat malariamuggen zich niet kunnen voortplanten, iets wat ze graag doen in wateren. Door met de drone te kijken waar wateren zijn, kunnen deze wateren worden behandeld zodat de larven niet kunnen veranderen in muggen en zodat malaria dus een minder grote kans maakt om te verspreiden.

3. Koala’s voeren Koala’s zijn niet de meest handige dieren: ze wonen exclusief in een land waarin bosbranden regelmatig alles verwoesten en ze eten maar één ding: eucalyptus. Koala’s zijn sinds kort zelfs een bedreigde diersoort geworden. Om te zorgen dat er genoeg eucalyptus is voor de dieren om te eten, maar ook bomen om in te schuilen, plant het WNF in Australië bomen door middel van drones om op die manier de koalaberen te redden.

4. Om mensen in de bergen te helpen bij nood We schreven laatst al over een drone die helpt bij een hartstilstand, er zijn meer drones die mensen heel direct redden. Land Rover heeft samen met het Oostenrijkse Rode Kruis een een speciaal voertuig ontwikkeld met een drone op het dak. De drone heeft warmtesensoren, zodat bijvoorbeeld bij lawines kan worden gezocht naar overlevenden. De Land Rover Discovery die hiervoor is gebruikt wordt ook wel Project Hero genoemd en is bedoeld om mensen te vinden die je onmogelijk met het blote oog kunt vinden.

5. Zorgen voor beplanting na bosbranden Californië heeft als warme Amerikaanse staat vaak te maken met bosbranden en om te zorgen dat de natuur snel weer terugkomt, helpen drones ter plaatse om de grond weer in te zaaien zodat hier weer nieuwe flora kan groeien. Project DroneSeed reist af naar onder andere Arizona, Californië, Colorado, Montana, New Mexico en Nevada om te zorgen dat deze droge gebieden toch van nieuwe beplanting worden voorzien.

6. Kijken of dolfijnen zwanger zijn Dit klinkt wat invasive, maar het gaat niet goed met de populatie tuimelaars. Deze dolfijnensoort heeft flink te lijden onder de vervuiling van zijn leefgebied en hierdoor is het essentieel dat de vrouwtjes zwanger raken en veilig blijven. De Universiteit van Aberdeen heeft tests gedaan met drones om te kijken of ze kunnen zien welke vrouwtjes er in verwachting zijn en dat is gelukt door met een drone te kijken naar de omvang van de dieren. Goed om te weten, want hierdoor kunnen onderzoekers kijken of de tuimelaars bijvoorbeeld vaak hun kalf verliezen of een miskraam krijgen. Dat zou veelzeggend zijn over de gezondheid van de dieren en kan er op den duur hopelijk voor zorgen dat we tuimelaars kunnen redden.

7. Strijden tegen het coronavirus In de hoogtijdagen van het coronavirus was het de bedoeling dat je bij twijfel of je ziek was zo min mogelijk mensen zag. Maar: wat als je toevallig geen test in huis had? In de Verenigde Staten zorgde men er dan met een drone voor dat je toch nog een testkit thuisbezorgd kreeg. Dat scheelt jou als potentiële coronadrager weer van een contactpunt en dat houdt jezelf en de mensen om je heen en in de drogist aanzienlijk veiliger.

8. Tsunami’s detecteren Vloedgolven kunnen vele levens kosten en hoe eerder we weten dat er een aankomt, hoe beter. Met drones kun je op plekken in de oceaan komen waar je minder makkelijk met een boot komt, zeker niet als de zee onstuimig is. Hierdoor is het Suicide Basin-project gestart, dat bij Alaska onderzoek doet naar de detectie van vloedgolven om ook elders in de wereld te kunnen helpen. Immers kunnen vloedgolven niet alleen direct levens kosten, maar ook indirect. Zo kan het in Alaska funest zijn als er een weg wordt overspoeld en onbegaanbaar gemaakt, omdat mensen hierdoor niet meer de huisartsenpost of een ziekenhuis kunnen bereiken.

9. Controleren op olielekken We weten allemaal nog de verschrikkelijke ramp van BP, waarbij 780.000 vierkante meter aan olie in volume de zee verpestte en daarmee ook veel leven in de zee. Drones kunnen worden ingezet om te controleren op olielekken, iets wat onder andere gebeurd nabij de Canadese wateren van Nanavut. Pluspunt: ook kunnen hierdoor meteen de ijskappen in de gaten worden gehouden. Op de onderstaande video zie je hoe een drone een olielek bij Mauritius in kaart brengt:

10. Olifanten redden van stropers Helaas maken drones vaak veel herrie en dat kan de dieren verstoren, maar dat is altijd beter dan dat olifanten worden afgeschoten voor hun ivoor. De slagtanden van de dieren worden nog steeds voor veel geld verkocht, wat vaak eindigt in dode olifanten en verdrietige olifantenfamilies. Drones kunnen helpen om de populatie olifanten in de gaten te houden en daar worden ze ook volop voor gebruikt.