Drones kunnen aardbevingen in zee detecteren

Als aardbevingen in zee eerder kunnen worden gedetecteerd, dan is het beter in te schatten of en wanneer er mensen en dieren in gevaar zijn. Er is ontdekt dat er door middel van drones slim in te zetten eerder kan worden gezien dat er een beving ver in de oceaan plaatsvindt.



Aardschokken en drones

Het bijzondere aan de drones, gemaakt door David Chadwell en zijn team, is dat ze niet alleen aardschokken kunnen detecteren, maar hierbij ook kijken naar hoe oceanische platen onder andere platen schuiven. Hierdoor kunnen mogelijke tsunami’s, grote zeegolven die ontstaan door bevingen in zee, eerder worden ontdekt. Dat is revolutionair en betekent dat het niet meer nodig is om schepen in te zetten.

Elk jaar zijn er ongeveer 500.000 aardbevingen, waarvan we er op het vasteland 100.000 kunnen voelen. Slechts 100 bevingen zorgen ook echt voor schade. Maar, als ze schade aanrichten, dan is dit vaak desastreus. Denk aan de dodelijke tsunami in Indonesië, die deze week precies vijftien jaar geleden plaatsvond. 230.000 mensen vonden toen de dood en de vloedgolf liet hele gedeelten van het land compleet verwoest achter.

Schepen

Op dit moment worden aardschokken in zee gedetecteerd door schepen, die via akoestische bakens op de zeebodem aardbevingen kunnen lokaliseren. Het is uiteraard een stuk goedkoper om geen schepen meer te hoeven inzetten en het is veiliger omdat er geen bemanning de zee op hoeft. Op dit moment kost het de National Science Foundation (NSF) van Amerika 50.000 dollar per dag om schepen met dit doel te laten uitvaren. Iets dat 500 dollar per dag kost als hiervoor drones worden ingezet.

Bovendien is gebleken dat de drones accuratere informatie kunnen geven. De NSF heeft al drie drones gekocht. Ze zijn niet goedkoop: het kostte 5,5 miljoen dollar, maar hiermee kan wel een goed gedeelte van Cascadië in de Grote Oceaan in de gaten worden gehouden. Iets dat niet alleen goed is voor de veiligheid van mensen en dieren, maar ook veel inzichten kan geven in onze aarde.

