Drone redt patiënt met hartstilstand

Drones zijn niet alleen fun, of worden gebruikt voor militaire doeleinden. Ze kunnen ook ingezet worden in noodsituaties. Dat is op zich niks nieuws. Diverse ziekenhuizen en laboratoria experimenteren al met drones voor het transport van bijvoorbeeld bloedmonsters en medicijnen.

Drone brengt AED-redding

Nieuw bewijs voor de meerwaarde van drones in (medische) noodsituaties werd, zo blijkt nu, in december in Zweden geleverd. Daar werd het leven van een 71-jarige man gered doordat een drone op tijd een AED op de plek kon afleveren waar de oudere man door hartstilstand getroffen was.

De man was zijn oprit in Trollhättan sneeuwvrij aan het maken toen het noodlot toesloeg. De aanrijtijden van ambulances, zelfs door de lucht, zijn in die afgelegen Zweedse regio iets ruimer dan wij hier gewend zijn. Door snel handelen en het direct bellen van 112 kon een drone de benodigde AED binnen drie minuten na de oproep al bij het slachtoffer en een inmiddels gearriveerde arts uit de buurt afleveren. De patiënt werd na een succesvolle reanimatie door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling en is inmiddels, bijna een maand later, al volledig hersteld.

Het was voor het eerst dat de Emergency Medical Aerial Delivery service (EMADE), dat in de Zweedse afgelegen Västra Götaland al actief is, bij een levensreddende operatie betrokken was. EMADE is ontwikkeld door Everdrone in nauwe samenwerking met Center for Resuscitation Science van Karolinska Institutet, SOS Alarm en Region Västra Götaland. De operaties worden ook ondersteund door Vinnova, Swelife en Medtech4Health.