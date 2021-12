Nieuwe drone voor ondersteuning van eerste hulp en medisch vervoer

Het Nederlandse Avy is een pioneer op het gebied van innovatieve luchtvaarttechnologie. Deze week presenteert het bedrijf, naar eigen zeggen ’s werelds eerste, Drone Response Network. Het is de bedoeling dat zelfstandig vliegende drones binnen het netwerk ingezet gaan worden voor verschillende hulpverlenende taken. Denk daarbij aan ondersteuning voor eerste hulp en het vervoeren van medische middelen tijdens incidenten.

Zelfstandig vliegende vrachtdrone

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Avy Area Drone, in combinatie met docking stations die op verschillende, strategische, locaties geplaatst worden. De drone is in staat om tot drie kilo aan ‘vracht’ mee te nemen, heeft een maximaal vliegbereik van 100 kilometer en kan ingezet worden bij weersomstandigheden tot windkracht 5.

De nieuwe drone kan ook uitgerust worden met een infrarood- en RGB-camera. Daarmee wordt het werkgebied verder uitgebreid. Denk aan het signaleren van natuurbranden, het lokaliseren van mensen in nood op zee. Maar ook voor het inventariseren van de situatie bij ongelukken en incidenten. Met die informatie kan vervolgens spoedeisende hulp snel, veilig en effectief ingezet worden.

"Alle lessen die we de afgelopen vijf jaar geleerd hebben zijn meegenomen en vertaald in dit nieuwe product, dat revolutionair is op het gebied van spoedeisende hulp. Voor de kleuren van deze nieuwe drone hebben we ons laten inspireren door onze investeerder Orange Wings, die ons vanaf het begin bij alles heeft gesteund," vertelt Patrique Zaman, oprichter en CEO van Avy.