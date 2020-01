​De Australische bosbranden in cijfers

Australië staat in brand. Al maanden woeden in het land bosbranden die al afgrijselijk veel mensen en dieren het leven hebben gekost. En nog steeds kosten, want het vuur is nog lang niet onder controle. Dit zijn de bosbranden in cijfers.



New South Wales

In november startten de branden in New South Wales. Het komt niet per se door zon en droogte dat het in brand ging: waarschijnlijk is het weggooien van een sigaret of joint ook een aanleiding geweest. Normaliter zijn er ook veel bosbranden in Australië, maar ditmaal is het erg vroeg. Van Sydney tot Byron Bay: bossen, huizen en een heleboel dieren zijn verdwenen in de de vuurzee. 500 miljoen dieren, zo wordt er geschat. Er zijn gemiddeld per hectare 17,5 zoogdieren, 20,7 vogels en 129,5 reptielen.

Onder die dieren ook veel typisch Australische dieren, zoals kangoeroes, vogelbekdieren en koala’s. Die laatste zie je nu veel in verslaggeving over de branden. Het zijn geen snelle dieren, ze zitten voornamelijk in bomen en ze kunnen eigenlijk geen kant op wanneer het vuur dichterbij komt. Ze kunnen hoogstens hoger klimmen, maar uiteindelijk bereikt het vuur ze toch.