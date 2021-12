​Slaughterbots: if human:kill() - als wapens zelfsturend worden

We werken als samenleving aan zelfrijdende auto’s en aan systemen die zonder tussenkomst van een mens beslissingen nemen over wie er bijvoorbeeld wel of niet op een sollicitatiegesprek wordt gevraagd. Hoe ver kan dit gaan? In de opvolger van Slaughterbots wordt er gekeken wat dit kan betekenen, maar niet slechts ter vermaak.

Dat klinkt allemaal erg overdreven, maar uiteindelijk kan dat zeker realiteit worden. In de eerste shortfilm kun je zien dat het vrij realistisch is uitgewerkt. Het idee is dat ook opvolger Slaughterbots: if human:kill() voor meer bekendheid van dit onderwerp zorgt. Het Future of Life Institute hoopt in ieder geval dat de film helpt bij de Zesde Toetsingsconferentie van het Verdrag over Bepaalde Conventionele Wapens, dat half december plaatsvindt. Wereldleiders buigen zich dan over een mogelijk verbod van moordrobots.

De eerste Slaughterbots ging al over zelfsturende drones en won een grote prijs op het Cannes filmfestival (zie de film hieronder). Het bijzondere aan dit filmproject is dat het niet zomaar een leuke film is om te kijken, het is eigenlijk een protestprent waarin knappe koppen de politiek waarschuwen wat keuzes kunnen betekenen. Niet voor niets zijn onder andere Elon Musk en Skype-CEO Jaan Tallinn nauw betrokken bij dit project: ook zij vinden dat de VN moet worden gewaarschuwd voor moordende robots.

Kamervragen over moordrobots

In Nederland is hier ook al vaker over gesproken. Zo zijn D66, VVD en het CDA met dit onderwerp bezig. Er is al een motie aangenomen waarin we hebben afgesproken dat Nederland voorloper moet zijn in dit vraagstuk en deze maand nog werden er kamervragen gesteld over autonome wapensystemen. Vragen aan de Minister van Defensie, zoals: ‘Deelt u de mening dat het in het bredere Nederlandse veiligheidsbelang is om de ontwikkeling, het gebruik en de verspreiding van volledig autonoom opererende wapensystemen te stoppen?’

Slaughterbots: if human:kill() is hieronder te bekijken. De film laat zien wat er kan gebeuren als we als mensheid niets doen tegen de ontwikkeling van slaughterbots (moordrobots). Die robots zouden dan via kunstmatige intelligentie mensen identificeren, selecteren en doden, zonder dat er verder mensen aan te pas komen om ze aan te sturen of iets goed te keuren. Het is echter niet alleen maar doemdenken: de makers denken dat er ook een wereld is waarin kunstmatige intelligentie de wereld positief beïnvloedt in plaats van via massavernietitingswapens.