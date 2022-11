Nieuwe bezorgdrone van Amazon gaat pakketjes laten vallen

Je kent het wel uit Amerikaanse films, zo’n krantenbezorger die op zijn fietsje langssnelt en een krant gooit naar de net wakkere, in badjas gestoken bewoner van het huis. In comedy’s gaat dat altijd mis: dan krijgt iemand hem tegen zijn hoofd of gaat de hond er met de krant vandoor. Gaan we die praktijken krijgen met de nieuwe drone van Amazon?

De Prime Air-drone kan geen grote bestellingen vervoeren: als je pakketje meer dan 2,5 kilogram weegt, dan komt hij niet in aanmerking om met de drone te worden geleverd. Sowieso kom je er overigens in Nederland niet voor in aanmerking: naast dat ons land door de dichtbevolktheid sowieso niet heel geschikt is voor drones, is Amazon zijn drone alleen aan het testen in Amerika, waar het sowieso een veel groter draagvlak heeft.

Amazon heeft de nieuwe MK27-2-drone onthuld: een vrij flink apparaat dat wat steviger in elkaar zit dan de vorige drone die Amazon wilde inzetten voor het bezorgen van pakketten. Dat komt omdat hij net even wat anders te werk gaat: hij laat je pakketje gewoon vallen bij je huis, in plaats van dat hij zich in allerlei gekke bochten gaat manoeuvreren om bij je deur te komen. Dat moet een heleboel crashes gaan schelen. De pakketten vallen niet van 10 meter hoogte, maar wel van 3,5 meter.

Amazon in Nederland

In Nederland zijn we pas sinds een paar jaar officieel in aanraking gekomen met Amazon, omdat het toen pas neerstreek in ons land. Al konden we wel -vaak tegen wat hoge kosten- pakketjes vanuit de Amerikaanse Amazon importeren. Het begon allemaal met ebooks, maar inmiddels is er een redelijk volledige Amazon-winkel neergestreken in ons land en kunnen we daar al een paar jaar van profiteren, onder andere tijdens Amazon Prime-dagen.

Amazon gaat zijn nieuwe ster aan de horizon in eerste instantie uitproberen in Californië. In Lockeford kunnen mensen dit jaar nog een pakketje verwachten dat via de drone wordt neergekeild in de tuin. Ook in College Station Texas wordt een proef gestart met de vliegende apparaten. De drones zijn volledig elektrisch, maar Amazon weet nu al dat er een nieuwe variant moet komen. Dat is omdat de MK27-2 niet heel geschikt is in alle weersomstandigheden. Als het vochtig is, dan krijgt de drone problemen (en dat kan uiteraard alsnog uitmonden in crashes, wat uiteraard koste wat kost moet worden voorkomen).