​Gelukt: drone vervoert menselijk weefsel van ziekenhuis naar lab

Een primeur in België: daar heeft een drone voor het eerst in Europa menselijk weefsel vervoerd. Het gaat om weefsel dat van het ene Antwerpse ziekenhuis naar het andere Antwerpse ziekenhuis werd vervoerd. Klinkt relatief eenvoudig, maar dat is het allerminst.

Medische drone De drone ging van ZNA Middelheim naar GZA Ziekenhuizen-campus Sint-Augustinus met een omweg. Een rechte lijn zou beter zijn, ware het niet dat dat een te dichtbevolkt gebied is. Hierdoor moest de drone met een omweg via dunbevolkter gebied en groenstroken richting het ziekenhuis. Zelfs de parkeerplaats voor patiënten moest worden ontweken. Het klinkt als een omslachtig geheel, maar het is desondanks waarschijnlijk alsnog een van de snelste manieren om menselijk weefsel van de ene operatiekamer naar het lab te krijgen. Het lab moest namelijk onderzoeken of een tumor bij de patiënt volledig is weggehaald. Handig om dat per drone te doen, want dan is er snel resultaat terwijl de patiënt nog onder zeil is. Je hebt immers niet te maken met ander verkeer en het ‘pakketje’ is zo licht: het is niet nodig om daar een hele helikopter voor te laten opstijgen.

Voordelen van een drone VRT meldt dat de drone 80 meter boven de grond vloog voor de route die 1,2 kilometer lang was. Er waren slechts vier minuten nodig: twee minuten voor stijgen en landen, twee minuten voor de vlucht. Die vlucht ging ook niet keihard: slechts 36 kilometer per uur (een normale drone kan zo’n 100 tot 150 kilometer per uur wel halen. Het moet ook niet bij 36 kilometer uur blijven: het ziekenhuis zou dit graag opschroeven naar 60 kilometer per uur. Hoe stabiel de handen van een chirurg ook zijn, hij of zij bedient de drone niet. Dat doet een dronepiloot van Helicus, het bedrijf dat als eerste in Europa toestemming heeft gekregen om een drone buiten het gezichtsveld te laten vliegen over stedelijk gebied. Dat is een serieuze zaak, want drones kunnen enorm veel verschil maken in de medische wereld. Het gaat snel, is betrouwbaarder en zelfs milieuvriendelijker, naast dat het ook de nodige centen scheelt. Alleen al het feit dat één drone-operator meerdere drones in de gaten kan houden, betekent dat je voor elke drone een ‘chauffeur’ minder nodig hebt.

Defribillatoren en organen Het ging nu om het vervoeren van wat menselijk weefsel voor een onderzoek, maar wat als er bijvoorbeeld een ongeluk is geweest en iemand kan zijn hart aan een ander afstaan? Ook dan zou een drone een geweldig middel zijn om zo snel mogelijk het orgaan bij de ontvanger te krijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan defibrillatoren wanneer iemand een hartstilstand heeft: die snel bij mensen krijgen kan levens redden. Sommige mensen denken wel heel groot: die hopen volledige patiënten met drones te vervoeren. In Nederland wordt ook gekeken naar drone-oplossingen voor bijvoorbeeld AED’s. Zo wil het Nederlandse dronebedrijf Avy graag een heel drone response netwerk opzetten. Ook is er al eens een succesvolle medische drone-actie in Zwolle geweest, waarbij een drone naar Meppel vloog. Kortom, de technologische innovaties zijn dichterbij dan je denkt. Al hopen we dat je ze nooit nodig zal hebben.