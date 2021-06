​Dit is wat je doet met een drone van 9.000 euro

Negenduizend euro. Of je het zo schrijft of in cijfers, het is een gigantisch bedrag. Sony durft het te vragen voor zijn nieuwe drone, die het teasde op CES 2021. Een fiks prijskaartje, waar je nog niet eens plaatjes mee kunt schieten. Er zit namelijk geen camera bij. Zelfs geen cardanisch systeem (gymbal). Het is dan ook geen apparaat voor consumenten, maar voor professionals. De video’s zien er geweldig uit en laten goed zien wat je ermee kunt en hoe ze het verschil maken.

Professionals hebben echter wat meer nodig en een bedrijf als Sony begrijpt dat. Immers heeft het zelf ook een flinke filmstudio in bezit. Zodoende dat het een drone heeft ontwikkeld voor professionals, waar professionele camera’s op worden bevestigd. Op CES 2021 in januari werd hij al geteased, maar inmiddels weten we meer over deze Drone der Drones. Vergeet even dat prijskaartje van 9.000 euro, die angst als je er ooit mee zou moeten vliegen of het feit dat je er nog niet eens een camera bij hebt: De Airpeak S1 is een prachtig staaltje techniek om even -van een afstandje- van te genieten.

Sony Airpeak S1

Airpeak kan zoals de naam al doet vermoeden heel goed omgaan met shots die je hoog in de lucht maakt. Hij is enorm stabiel, zelfs bij windkracht 8. Met vijf stereocamera’s kan hij perfect zien waar hij vliegt en of er geen obstakel aankomt. Zelfs als hij de satelliet even niet kan bereiken, dan blijft hij stabiel. Zo kun je bijvoorbeeld geweldige surfvideo’s maken, wanneer de wind en de golven hevig zijn. De drone is getest door het Japanse ruimtevaartbedrijf JAXA, dus Sony heeft serieuze plannen. Hij is ook handig als je haast hebt: in 3,5 seconden vliegt het apparaat van stilstand naar 80 kilometer per uur. Dat is sowieso al een belachelijk hoge snelheid (de topsnelheid is 90 kilometer per uur), maar helemaal in zo’n korte ‘optrek’-tijd.

Heel lang door de lucht zweven kan de drone overigens niet: met een camera eraan heeft de drone maar 12 minuten vliegtuig. Zonder camera is dat 22 minuten. Airpeak S1 werkt met Sony A7S Mark III, FX3 en Alpha 1. Daarvoor heb je echter wel Gremsy T3 Gimbal nodig, die je ook apart moet kopen. Airpeak S1 is in Japan gemaakt en verschijnt in de herfst van 2021.