Amazon gaat nu echt leveren met drones

Winkelplatform Amazon levert pakketjes straks echt af met een drone. Dit project staat inmiddels al vele jaren in de steigers, maar eindelijk is het zover. Het bezorginitiatief heet Amazon Prime Air en start in eerste instantie in Lockeford, Californië.

Het gaat nog om een pilot, want daar moeten de Amerikaanse Federal Aviation Administration en de gemeente van Lockeford uiteindelijk hun OK op geven. Amazon laat helaas niet zoveel los over het programma, maar het is al veel jaren een wens van het bedrijf. Logisch ook: het scheelt weer een pakketbezorger die naar je huis moet, je kunt leveringen op een nog veel specifieker tijdstip doen en het betekent dat er niet een niet zo milieuvriendelijk busje hoeft te rijden, wat niet alleen qua duurzaamheid scheelt, maar ook qua files (iets waar ze in Californië helaas zeer bekend mee zijn).

De drones van Amazon Air zijn inmiddels al een aantal keer veranderd. Mede omdat Amazon problemen had om ze zo hufterproof mogelijk te maken. En onbereikbaar, want het gaat er niet alleen om dat mensen er niet met de drones vandoor moeten gaan, maar natuurlijk ook niet met de pakketjes die de drones vervoeren. Soms zijn dat dure techgadgets of verjaardagscadeaus die dan niet op tijd aankomen: drama alom. Inmiddels is het Amazon wel gelukt om de drones beter te beveiigen, waardoor deze pilot van start kan gaan.

Lockeford is een speciale plek als het gaat om luchtvaart. Een pionier in de luchtvaart woonde er: Weldon B. Cooke, die vroege vliegtuigen bouwde en vloog in de vroege jaren 1900. Nu krijgen bewoners in die paats de mogelijkheid om zich aan te melden voor gratis dronebezorging op duizenden alledaagse voorwerpen.

Dronebezorgingen in Nederland?

Het is nog zo’n kleinschalig project, dat we niet verwachten dat Amazon het heel binnenkort naar ons land brengt. Maar mocht het ook in Nederland met eenzelfde drones komen, dan is het waarschijnlijk niet voor mensen die in een appartement wonen. Je hebt waarschijnlijk ook geen beschikking tot alles wat op Amazon staat, maar een ‘select’ assortiment. In Lockeford biedt Amazon ‘duizenden’ alledaagse voorwerpen aan, maar waarschijnlijk zijn die wel allemaal onder een bepaald gewicht. Met een bowlingbal is het per slot van rekening aanzienlijk moeilijker om een drone op te laten stijgen dan met een zakje vlaggetjes en balonnen voor een verjaardag.

Ook is het belangrijk dat het weer goed is, en dat kan in ons land wel eens een uitdaging zijn. Het zou natuurlijk super zijn als er minder bestelbusjes Amsterdam of andere grote steden in hoeven gaan, maar tegelijkertijd zijn het juist de binnensteden waar mensen zelden een tuinte hebben. De vraag is dus waar de drone dan veilig en wel kan landen zonder dat iemand anders er met het pakketje vandoor gaat. Genoeg uitdagingen dus. Eerst maar eens kijken hoe ze het er in de Verenigde Staten vanaf brengen.