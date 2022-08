Vijf dronetips voor beginners

Je hebt dronebeelden gezien en je wil graag ook dronepiloot worden. Dat kan: je hoeft daarvoor alleen een eigen drone te kopen. In een eerder artikel over drones schreven we al welke keuzes erg geschikt zijn, maar waar moet je bij het vliegen precies rekening mee houden als beginner? We geven je vijf tips voor een vliegende start. Maak een studie van de wet- en regelgeving Er gelden in Nederland allerlei regels voor dronepiloten en -hobbyisten. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar over een druk bevolkt gebied heenvliegen. Ook hoef je niet te proberen om te dicht bij een vliegveld je gadget de lucht in te laten. Een drone kan immers zeer gevaarlijk zijn: het kan lijken op spionage en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid, maar ook als er simpelweg een dag is dat je drone denkt: ik kan niet meer, en hij zichzelf ter aarde laat storten: dan wil je niet dat hij op iemands hoofd terechtkomt. De wet- en regelgeving op het gebied van drones verandert ook soms, dus doe je er goed aan om die scherp in de gaten te houden voor de beste drone-avonturen.

Doe het rustig aan Het is heel moeilijk om met een nieuwe gadget rustig aan te doen, want je wil meteen prijswinnend videomateriaal schieten, maar een drone kiezen op basis van hoe duur hij is, dat is nooit een goed idee. Misschien is hij wel meer dan 250 gram en moet je je daarvoor eerst speciaal registreren bij onze overheid. Het is daarom beter om te beginnen met een wat lichtere, kleinere drone. Die kosten vaak wat minder geld en dan is het ook iets minder erg als je in die eerste vlucht toch wel die boomtak raakt. Vaak houden de lichtere drones het ook wat simpeler qua aansturing, waardoor je vrij makkelijk kunt starten.

Drone waar je bekend bent Het is hetzelfde als met autorijden: je rijdt het meest comfortabel op plekken waar je al bent geweest. Je kent daar letterlijk en figuurlijk de weg, waardoor je precies weet wat je wanneer kunt verwachten. Bij dronen, zeker als je net begint, is het ook belangrijk om je drone de lucht in te sturen op een plek die je kent. Zo weet je wat je kunt verwachten. Check trouwens eerst goed het weerbericht, want bij te veel wind is het geen goed idee om je gadget de lucht in te sturen. Juist omdat dronen vaak op open gebieden plaatsvindt (omdat het in dichte gebieden vaak niet mag), is de kans op extra invloed van de wind vrij groot.

Houd altijd je ogen op de drone Drones kunnen soms wel 100 tot 200 meter hoog vliegen en dat komt met de nodige uitdagingen: soms zie je je eigen drone niet meer. De oplossing? Zorgen dat je hem wel ziet. Dat zal je ook hebben gelezen als je tip 1 ter harte hebt genomen, maar het is altijd van belang dat je je ogen op de drone houdt. Je moet hem dus altijd kunnen zien. Zo kun je namelijk inschatten waar je heen wil vliegen en of dat geen gevaar vormt. Niet voor niets moest een ziekenhuis in België laatst zelfs bij Europa speciaal toestemming vragen om de drone te mogen vliegen zonder er direct ogen op te hebben. Het is heel belangrijk dat je je gadget altijd in de gaten houdt: ook voor je eigen gemoedsrust trouwens, als hij ergens mega ver weg van je stopt, dan is hij misschien nog te redden omdat je er nog heen kunt rennen om hem op te vangen.

Neem altijd een extra batterij mee Dronen betekent voor: goed voorbereid te werk gaan. Dat betekent dat je bij aanschaf van je drone moet kiezen voor extra batterijen, die je ook opgeladen en wel in je tas moet stoppen. Is je drone leeg, dan kun je er snel een nieuwe batterij inklikken en vrolijk verder dronen. Niet veel mensen weten het, maar drones hebben vaak helemaal niet zo’n lange vliegtijd: een half uur kun je er vaak uitpersen, maar wil je echt fanatiek een middag aan de slag, dan zijn extra batterijen essentieel. Neem deze vijf tips ter harte en je kunt starten met het maken van geweldige dronebeelden. Wat je als beginner ook nog zou kunnen overwegen, dat is de nieuwe drone van DJI, die met een first person view komt. Dat is een videobril waarmee je de drone bestuurt alsof je het zelf bent: birds eye dus. Ook zitten er andere veiligheidsfuncties op de nieuwe DJI Avata waardoor je als beginnend dronegebruiker al snel beelden maakt om aan al je vrienden en familie te laten zien. Of gewoon de rest van de wereld: een YouTube- of TikTok-account is zo gemaakt.